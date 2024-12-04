Новий синій знак на дорогах — що він означає і як вплине на водіїв

Новий знак. Фото: wikimedia.org

В Шотландії з населенням 5,5 млн торік загинуло на дорогах 473 мотоциклістів. Тому Національне транспортне агентство (НТА) країни було змушено негайно вжити заходів.

Про це повідомив 20minutos.

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Що таке PRIME

НТА запровадила програму PRIME (Perceptual Rider Information for Maximizing Expertise and Enjoyment — інформація про відчуття вершника для збільшення навичок та задоволення), особливо на ділянках із великою кількістю поворотів.

З цієї причини був створений новий знак з розміткою та силуетом мотоцикліста на синьому тлі. Спочатку він може здатися незрозумілим, але як тільки водій подивиться на асфальт, то осягне, про що йдеться. На дорозі намальована така сама розмітка, що й на знаку.

Розмітка на дорозі. Фото: transport.gov.scot

У чому сенс

Ідея заснована на "теорії м’якого штовхання", згідно з якою спочатку показується сигнал, а потім пов’язана інформація. Тобто автомобілісти спочатку бачать маячок, а потім позначки на асфальті. Мета цих білих смуг полягає в тому, щоб водій мотоцикла, побачивши їх, проїхав між ними, зменшуючи швидкість безпосередньо перед різким поворотом.

Результати нововведення

Національне транспортне агентство пояснює, що воно реалізувало 22 точки цього типу на території площею майже 2000 кв. км. Після перших тестових періодів програма PRIME виявилася успішною. Близько 32 000 мотоциклістів зважали на вказівки знаку та розмітки. Це означало зменшення швидкості проходження ділянок та покращення як гальмування, так й положення під час наближення до крутих поворотів.

Раніше ми писали, що дорожній знак, який дозволяє їхати на червоний, не знають 80% водіїв. Також пояснювали значення нової дорожньої розмітки — широкої червоної лінії між смугами.