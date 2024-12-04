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Что означает новый синий знак, встречающийся на дорогах

4 декабря 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Новый синий знак на дорогах — что он означает и как повлияет на водителей
Новый знак. Фото: wikimedia.org
Валентин Бандура - Редактор

В Шотландии с населением 5,5 млн в прошлом году погибли на дорогах 473 мотоциклистов. Поэтому Национальное транспортное агентство (НТА) страны было вынуждено немедленно принять меры.

Об этом сообщил 20minutos.

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Что такое PRIME

НТА ввела программу PRIME (Perceptual Rider Information for Maximizing Expertise and Enjoyment — информация об ощущениях наездника для увеличения навыков и удовольствия), особенно на участках с большим количеством поворотов.

По этой причине создан новый знак с разметкой и силуэтом мотоциклиста на синем фоне. Сначала он может показаться непонятным, но как только водитель посмотрит на асфальт, то поймет, о чем идет речь. На дороге изображена такая же разметка, что и на знаке.

Что означает новый синий знак, который стал встречаться на дорогах - фото 1
Разметка на дороге. Фото: transport.gov.scot

В чем смысл

Идея основана на "теории мягкого толкания", согласно которой сначала отображается сигнал, а затем связанная информация. То есть автомобилисты сначала видят маячок, а затем отметки на асфальте. Цель этих белых полос состоит в том, чтобы водитель мотоцикла, увидев их, проехал между ними, сбавляя скорость непосредственно перед резким поворотом.

Результаты нововведения

Национальное транспортное агентство объясняет, что оно реализовало 22 точки этого типа на территории площадью около 2000 кв. км. После первых тестовых периодов программа PRIME оказалась успешной. Около 32 000 мотоциклистов считались с указаниями знака и разметки. Это означало уменьшение скорости прохождения участков и улучшение как торможения, так и положения при приближении к крутым поворотам.

Ранее мы писали, что дорожный знак, позволяющий ехать на красный, не знают 80% водителей. Также объясняли значение новой дорожной разметки — широкой красной линии между полосами.

дорожные знаки Шотландия авто автомобиль ПДД правила дорожного движения мотоцикл

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