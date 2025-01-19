Новий незрозумілий дорожній знак — що потрібно знати водіям

Знак "Поважайте природу". Фото: geekopolis.fr

Новий дорожній знак, що нещодавно увійшов до Правил дорожнього руху Франції, акцентує на важливості екологічної свідомості водіїв. Зазвичай він розташований поблизу природних заповідників.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

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Про що інформує знак

Знак закликає зменшити швидкість, знизити шум, не викидати сміття з вікна та загалом дбати про навколишнє середовище. Автомобілістів просять використовувати звукові сигнали лише в екстрених випадках, позаяк різкі звуки можуть налякати диких тварин.

Всі ці рекомендації сприяють захисту місцевої флори та фауни, а також знижують ризик зіткнення з тваринами, адже уповільнена швидкість дозволяє водіям краще реагувати на несподівані ситуації.

Частина великого плану

Знак є частиною масштабного плану модернізації дорожньої інфраструктури Франції. З 2025 року нові екологічні знаки мають посилити усвідомлене водіння.

Знак особливо звертається до тих, хто проводить час на природі: дотримуйтесь маркованих стежок, не зривайте рослин та прибирайте за собою.

Ці прості дії підкреслюють відповідальність кожного за збереження природних ресурсів. Заохочуючи такі практики, система сприяє зростанню колективної екологічної свідомості.

Раніше ми писали, що означає дивний дорожній знак з зображенням очей. Також пояснювали, що для водіїв означає нова розмітка — білі кола на дорозі.