Де встановлюють дорожні знаки: Риба переходить дорогу

Перехід для лосося. Скриншот: @terrencejallison2779

В долині американської річки поблизу містечка Скокоміш в окрузі Мейсон, штат Вашингтон організовано пішохідний перехід для риби, про що сповіщають спеціальні дорожні знаки. На світі є кілька місць, де лососеві під час розливу доводиться перетинати автомобільну дорогу.

Про це написав Auto24.

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Колаж: auto.24tv.ua

На околиці поселення, протяжність дорожнього затоплення становить 20-25 метрів. Під час дощів ця ділянка підтоплюється на 3-5 см, іноді на 10 см. У такі сезони виставляють дорожні знаки, які попереджають про "переправу лосося". Водіям рекомендують їхати не більш як 40 км/год, а під час затоплення ділянки дороги — не швидше пішоходів.

Водії та "пішоходи"

Лососеві використовують цю затоплену ділянку для міграції вверх за течією до місць нересту. Риба практично не потрапляє під колеса автомобілів, адже водії поводяться обережно. Лососі, попри труднощі, доходять до затопленої низини, щоб відкладати ікру. Риболовля в цей період заборонена, тому місцеві навіть не намагаються заволодіти рибою, хоч вона має вагу від одного до трьох кілограмів.

Раніше ми писали про дорожні знаки, які розміщають поблизу заповідників та парків.