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Машина над пропастью — что означает редкий дорожный знак

25 февраля 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
О чем предупреждает дорожный знак с машиной над пропастью
Знак 1.8 "Выезд на набережную или берег". Фото: pdd.com.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Машина, которая уже зависла передними колесами над пропастью с волнами внутри треугольника с красной каймой, символизирует приближение к опасному участку. Этот важный дорожный знак, который предупреждает водителей быть осторожными и не терять бдительность.

Значение знака объяснили в автошколе онлайн Green Way.

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Дорожный знак 1.8 "Выезд на набережную или берег" устанавливается в местах, где есть опасность съезда автомобиля в воду. Это может быть берег реки, озера или набережная. Знак также предупреждает о выезде на берег водоема, в частности на паромную переправу. В этом случае он применяется с табличкой 7.11 "Паромная переправа".

Дорожній знак 1.8 "Виїзд на набережну або берег" може застосовуватися разом з табличкою 7.11 "Поромна переправа".
Табличка 7.11 "Паромная переправа"

Где устанавливают знак

Вне населенных пунктов знак устанавливается на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак размещают и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта".

Вне населенного пункта знак повторяется. Сначала за 150-300 м до участка, затем — на расстоянии не менее 50 м.

Ранее мы писали, чем помогает водителю редкий временный знак с тремя авто. Также сообщалось, что означает знак с авто на черно-белой дороге.

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