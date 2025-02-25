О чем предупреждает дорожный знак с машиной над пропастью

Знак 1.8 "Выезд на набережную или берег". Фото: pdd.com.ua

Машина, которая уже зависла передними колесами над пропастью с волнами внутри треугольника с красной каймой, символизирует приближение к опасному участку. Этот важный дорожный знак, который предупреждает водителей быть осторожными и не терять бдительность.

Значение знака объяснили в автошколе онлайн Green Way.

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Дорожный знак 1.8 "Выезд на набережную или берег" устанавливается в местах, где есть опасность съезда автомобиля в воду. Это может быть берег реки, озера или набережная. Знак также предупреждает о выезде на берег водоема, в частности на паромную переправу. В этом случае он применяется с табличкой 7.11 "Паромная переправа".

Табличка 7.11 "Паромная переправа"

Где устанавливают знак

Вне населенных пунктов знак устанавливается на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак размещают и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта".

Вне населенного пункта знак повторяется. Сначала за 150-300 м до участка, затем — на расстоянии не менее 50 м.

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