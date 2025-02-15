Что означает знак с автомобилем на черно-белой дороге

Мало кто знает, что означает знак с авто на черно-белой дороге
На украинских дорогах встречается треугольный знак с красным обрамлением, на котором изображен силуэт автомобиля на черно-белой дороге. Многие водители не знают его значения, при этом он предупреждает о приближении к опасности.
Речь идет об участке дороги, на котором меняется вид покрытия.
- Как прочитать знак
Знак 1.40 "Смена покрытия" предупреждает участников дорожного движения о переходе автомобильной дороги с усовершенствованным покрытием на худшее гравийное или грунтовое.
- Что такое усовершенствованное покрытие
Это покрытие дороги из асфальтобетонных или цементобетонных смесей, из щебеночных, гравийных, шлаковых или других минеральных материалов, обработанных органическими или минеральными вяжущими материалами, а также из искусственных материалов: брусчатки, камня, клинкера, мозаики и т.п.
- Где устанавливается знак
Этот дорожный знак вне населенных пунктов устанавливается на расстоянии 150-300 м до смены покрытия дороги, а в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка.
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