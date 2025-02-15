Что означает знак с автомобилем на черно-белой дороге

Знак 1.40 "Смена покрытия". Фото: wikipedia.org

На украинских дорогах встречается треугольный знак с красным обрамлением, на котором изображен силуэт автомобиля на черно-белой дороге. Многие водители не знают его значения, при этом он предупреждает о приближении к опасности.

Речь идет об участке дороги, на котором меняется вид покрытия.

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Как прочитать знак

Знак 1.40 "Смена покрытия" предупреждает участников дорожного движения о переходе автомобильной дороги с усовершенствованным покрытием на худшее гравийное или грунтовое.

Что такое усовершенствованное покрытие

Это покрытие дороги из асфальтобетонных или цементобетонных смесей, из щебеночных, гравийных, шлаковых или других минеральных материалов, обработанных органическими или минеральными вяжущими материалами, а также из искусственных материалов: брусчатки, камня, клинкера, мозаики и т.п.

Где устанавливается знак

Этот дорожный знак вне населенных пунктов устанавливается на расстоянии 150-300 м до смены покрытия дороги, а в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка.

Ранее мы писали, что означает интересный дорожный знак с белыми молниями на голубом фоне. Также сообщалось, к чему призывает странный дорожный знак с черной стрелкой.