Що означає знак з автомобілем на чорно-білій дорозі

Знак 1.40 "Зміна покриття". Фото: wikipedia.org

На українських дорогах зустрічається трикутний знак із червоним краєм, на якому зображено силует автомобіля на чорно-білій дорозі. Багато водіїв не знають його значення, при цьому він попереджає про наближення до небезпеки.

Йдеться про ділянку дороги, на якій змінюється вид покриття.

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Як прочитати знак

Знак 1.40 "Зміна покриття" попереджає учасників дорожнього руху про перехід автомобільної дороги з удосконаленим покриттям на гіршу гравійну або ґрунтову.

Що таке удосконалене покриття

Це покриття дороги з асфальтобетонних або цементобетонних сумішей, з щебеневих, гравійних, шлакових або інших мінеральних матеріалів, оброблених органічними або мінеральними в'язкими матеріалами, а також зі штучних матеріалів: бруківки, каменю, клінкеру, мозаїки тощо.

Де встановлюється знак

Цей дорожній знак поза населеними пунктами встановлюється на відстані 150-300 м до зміни покриття дороги, а у населених пунктах — на відстані 50-100 м до початку небезпечної ділянки.

Раніше ми писали, що означає цікавий дорожній знак з білими блискавками на блакитному тлі. Також повідомлялося, до чого закликає дивний дорожній знак із чорною стрілкою.