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Цікавий дорожній знак з блискавками — що він означає

30 січня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Дорожній знак з блискавками на синьому тлі — що він означає для водіїв
Знак "Сигнальна ділянка". Фото: x.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

На синьому тлі дорожнього знаку насправді зображені графічний символ клаксона та двох звукових хвиль. Це означає, що водій у місцях обмеженої видимості, де й встановлюється знак, має попереджати звуковим сигналом інші транспортні засоби про свій рух з метою уникнення аварійної ситуації.

Про це повідомив Kakomonmatome.

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Де встановлюється знак

Знак "Сигнальна ділянка" використовують в Японії. Статтею 54 ПДР країни передбачено, що водії зобов’язані дзвонити під час проїзду через зони, визначені цим дорожнім знаком: 

  • Перехрестя з поганою оглядовістю ліворуч та праворуч.
  • На вузьких дорогах з поганою видимістю.
  • Вигин дороги з поганою оглядовістю.
  • На вершині схилу з поганою видимістю.

Недотримання цих правил може призвести до штрафу в розмірі до 50 000 єн (близько 13 527 грн).

Знак "Сигнальна ділянка".
Фото: x.com

Запобіжні заходи

  • Сигнали не можна подавати без розбору, за винятком спеціально відведених місць.
  • Не можна використовувати сигнал, щоб змусити машину попереду мчати швидше.
  • Не можна сигналити в місцях з хорошою видимістю.

Раніше ми писали про загадковий знак з червоною крапкою, який не знають 90% водіїв. Також пояснювали, що означає нова дорожня розмітка з білими колами.

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