Дорожній знак з блискавками на синьому тлі — що він означає для водіїв

Цікавий дорожній знак з блискавками — що він означає
На синьому тлі дорожнього знаку насправді зображені графічний символ клаксона та двох звукових хвиль. Це означає, що водій у місцях обмеженої видимості, де й встановлюється знак, має попереджати звуковим сигналом інші транспортні засоби про свій рух з метою уникнення аварійної ситуації.
Про це повідомив Kakomonmatome.
Де встановлюється знак
Знак "Сигнальна ділянка" використовують в Японії. Статтею 54 ПДР країни передбачено, що водії зобов’язані дзвонити під час проїзду через зони, визначені цим дорожнім знаком:
- Перехрестя з поганою оглядовістю ліворуч та праворуч.
- На вузьких дорогах з поганою видимістю.
- Вигин дороги з поганою оглядовістю.
- На вершині схилу з поганою видимістю.
Недотримання цих правил може призвести до штрафу в розмірі до 50 000 єн (близько 13 527 грн).
Запобіжні заходи
- Сигнали не можна подавати без розбору, за винятком спеціально відведених місць.
- Не можна використовувати сигнал, щоб змусити машину попереду мчати швидше.
- Не можна сигналити в місцях з хорошою видимістю.
Раніше ми писали про загадковий знак з червоною крапкою, який не знають 90% водіїв. Також пояснювали, що означає нова дорожня розмітка з білими колами.
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