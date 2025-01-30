Дорожный знак с молниями на синем фоне - что он означает для водителей

Интересный дорожный знак с молниями — что он означает
На синем фоне дорожного знака на самом деле изображены графический символ клаксона и двух звуковых волн. Это означает, что водитель в местах ограниченной видимости, где и устанавливается знак, должен предупреждать звуковым сигналом другие транспортные средства о своем движении во избежание аварийной ситуации.
Об этом сообщил Kakomonmatome.
Где устанавливается знак
Знак "Сигнальный участок" используют в Японии. Статьей 54 ПДД страны предусмотрено, что водители обязаны звонить во время проезда через зоны, определенные этим дорожным знаком:
- Перекрестки с плохой обзорностью слева и справа.
- На узких дорогах с плохой видимостью.
- Изгиб дороги с плохой обзорностью.
- На вершине склона с плохой видимостью.
Несоблюдение этих правил может привести к штрафу в размере до 50 000 иен (около 13 527 грн).
Предупредительные меры
- Сигналы нельзя подавать без разбора, за исключением специально отведенных мест.
- Нельзя использовать сигнал, чтобы заставить машину впереди мчаться быстрее.
- Нельзя сигналить в местах с хорошей видимостью.
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