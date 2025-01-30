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Интересный дорожный знак с молниями — что он означает

30 января 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Дорожный знак с молниями на синем фоне - что он означает для водителей
Знак "Сигнальный участок". Фото: x.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

На синем фоне дорожного знака на самом деле изображены графический символ клаксона и двух звуковых волн. Это означает, что водитель в местах ограниченной видимости, где и устанавливается знак, должен предупреждать звуковым сигналом другие транспортные средства о своем движении во избежание аварийной ситуации.

Об этом сообщил Kakomonmatome.

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Где устанавливается знак

Знак "Сигнальный участок" используют в Японии. Статьей 54 ПДД страны предусмотрено, что водители обязаны звонить во время проезда через зоны, определенные этим дорожным знаком:

  • Перекрестки с плохой обзорностью слева и справа.
  • На узких дорогах с плохой видимостью.
  • Изгиб дороги с плохой обзорностью.
  • На вершине склона с плохой видимостью.

Несоблюдение этих правил может привести к штрафу в размере до 50 000 иен (около 13 527 грн).

Знак "Сигнальный участок".
Фото: x.com

Предупредительные меры

  • Сигналы нельзя подавать без разбора, за исключением специально отведенных мест.
  • Нельзя использовать сигнал, чтобы заставить машину впереди мчаться быстрее.
  • Нельзя сигналить в местах с хорошей видимостью.

Ранее мы писали про загадочный знак с красной точкой, который не знают 90% водителей. Также объясняли, что означает новая дорожная разметка с белыми кругами.

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