Дорожній знак зі стрілкою та авто — яке його значення та призначення

Дорожній знак "Тримайся праворуч". Фото: wikipedia.org

Круглий дорожній знак з червоною стрілкою, яка вказує на легкову чи вантажну машину, зустрічається в країнах Південної Америки. Він означає, що водієві транспортного засобу потрібно триматися правої крайньої смуги руху.

Про це написав PMG.

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Призначення знаку

Цей знак має важливе значення, позаяк він вказує водіям на необхідність триматися правої крайньої смуги руху. Завдяки цьому правилу, водії тихохідного транспорту можуть безперешкодно переміщатися, залишаючи ліву смугу вільною для швидших автомобілів, що суттєво підвищує безпеку й ефективність дорожнього руху.

При цьому, у США існує схожий за функцією дорожній знак. Однак його візуальне виконання дещо відрізняється: на знаку міститься напис "Тримайся праворуч" та стилізована стрілка. Цей знак виконує аналогічну роль у регулюванні руху, але має свої унікальні особливості.

Що варто пам’ятати

У Європі аналогічного знаку немає. Тому водіям, які планують подорож до Південної Америки або США, важливо бути ознайомленими з цими дорожніми знаками та їх значенням.

Розуміння правил дорожнього руху в іншій країні може суттєво зменшити ризик аварій та непорозумінь на дорозі. Водії повинні дотримуватись правил, щоб забезпечити безпечний та комфортний рух для всіх учасників дорожнього процесу. Цей знак нагадує про важливість відповідального ведення автомобіля та дотримання ПДР в різних країнах.

Раніше ми писали, що означає для українських водіїв новий дорожній знак "Зелена хвиля". Також пояснювали значення загадкового знаку з червоною крапкою, якого не знають 90% водіїв.