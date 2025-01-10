Дорожный знак со стрелкой и авто — каково его значение и назначение

Дорожный знак "Держись справа". Фото: wikipedia.org

Круглый дорожный знак с красной стрелкой, указывающей на легковую или грузовую машину, встречается в странах Южной Америки. Он означает, что водителю транспортного средства нужно держаться правой крайней полосы движения.

Об этом написал PMG.

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Назначение знака

Этот знак имеет важное значение, так как он указывает водителям на необходимость держаться правой крайней полосы движения. Благодаря этому правилу, водители тихоходного транспорта могут беспрепятственно перемещаться, оставляя левую полосу свободной для более быстрых автомобилей, что существенно повышает безопасность и эффективность дорожного движения.

При этом, в США существует похожий по функции дорожный знак. Однако его визуальное исполнение несколько отличается: на знаке содержится надпись "Держись справа" и стилизованная стрелка. Этот знак выполняет аналогичную роль в регулировании движения, но, имеет свои уникальные особенности.

Что стоит помнить

В Европе аналогичного знака нет. Поэтому водителям, которые планируют путешествие в Южную Америку или США, важно быть ознакомленными с этими дорожными знаками и их значением.

Понимание правил дорожного движения в другой стране может существенно уменьшить риск аварий и недоразумений на дороге. Водители должны соблюдать правила, чтобы обеспечить безопасное и комфортное движение для всех участников дорожного процесса. Этот знак напоминает о важности ответственного вождения автомобиля и соблюдения ПДД в разных странах.

Ранее мы писали, что означает для украинских водителей новый дорожный знак "Зеленая волна". Также объясняли значение загадочного знака с красной точкой, которого не знают 90% водителей.