Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Странный дорожный знак с красной стрелкой — что он означает arrow

Странный дорожный знак с красной стрелкой — что он означает

10 января 2025 07:25
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Дорожный знак со стрелкой и авто — каково его значение и назначение
Дорожный знак "Держись справа". Фото: wikipedia.org
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Круглый дорожный знак с красной стрелкой, указывающей на легковую или грузовую машину, встречается в странах Южной Америки. Он означает, что водителю транспортного средства нужно держаться правой крайней полосы движения.

Об этом написал PMG.

Читайте также:

Назначение знака

Этот знак имеет важное значение, так как он указывает водителям на необходимость держаться правой крайней полосы движения. Благодаря этому правилу, водители тихоходного транспорта могут беспрепятственно перемещаться, оставляя левую полосу свободной для более быстрых автомобилей, что существенно повышает безопасность и эффективность дорожного движения.

При этом, в США существует похожий по функции дорожный знак. Однако его визуальное исполнение несколько отличается: на знаке содержится надпись "Держись справа" и стилизованная стрелка. Этот знак выполняет аналогичную роль в регулировании движения, но, имеет свои уникальные особенности.

Что стоит помнить

В Европе аналогичного знака нет. Поэтому водителям, которые планируют путешествие в Южную Америку или США, важно быть ознакомленными с этими дорожными знаками и их значением.

Понимание правил дорожного движения в другой стране может существенно уменьшить риск аварий и недоразумений на дороге. Водители должны соблюдать правила, чтобы обеспечить безопасное и комфортное движение для всех участников дорожного процесса. Этот знак напоминает о важности ответственного вождения автомобиля и соблюдения ПДД в разных странах.

Ранее мы писали, что означает для украинских водителей новый дорожный знак "Зеленая волна". Также объясняли значение загадочного знака с красной точкой, которого не знают 90% водителей.

дорожные знаки авто автомобиль ПДД правила дорожного движения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:08 Киевлянин рассказал о ночной атаке БпЛА — что с его жильем

08:02 Комбат отказался вести в бой войско — как его наказали в суде

08:00 Украинцы могут получить выплаты в 10,8 тыс. грн в январе — детали

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

07:53 В Киеве из-за падения обломков БпЛА есть повреждения — фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:48 В России прогремел взрыв — на промзоне в Гатчине возник пожар

07:30 Денежное обеспечение ВСУ — 5 факторов, которые влияют на размер

07:01 Клиент ПриватБанка пожаловался на проблемы со страхованием

06:58 Психологическая реабилитация ветеранов — возвращение к жизни

06:55 Чем для Трампа может закончиться оккупация Гренландии — FT

08:08 Киевлянин рассказал о ночной атаке БпЛА — что с его жильем

08:02 Комбат отказался вести в бой войско — как его наказали в суде

08:00 Украинцы могут получить выплаты в 10,8 тыс. грн в январе — детали

07:53 В Киеве из-за падения обломков БпЛА есть повреждения — фото

07:48 В России прогремел взрыв — на промзоне в Гатчине возник пожар

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:30 Денежное обеспечение ВСУ — 5 факторов, которые влияют на размер

07:01 Клиент ПриватБанка пожаловался на проблемы со страхованием

06:58 Психологическая реабилитация ветеранов — возвращение к жизни

06:55 Чем для Трампа может закончиться оккупация Гренландии — FT

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья