Забытый дорожный знак с сачком в треугольнике — чем он важен для водителей

Знак 1.17 "Боковой ветер". Фото: commons.wikimedia.org

Дорожный знак изображает полосатый вымпел на подставке (индикатор ветра) внутри треугольника с красной каймой. Это важное предупреждение для водителей быть бдительными.

Значение знака объяснили в автошколе онлайн Green Way.

Читайте также:

Что означает знак

Дорожный знак 1.17 "Боковой ветер" является предупреждением для водителей — он сигнализирует о возможных опасных условиях на участке дороги. Пренебрегать этим знаком не стоит, так как сильный боковой ветер может буквально сдуть автомобиль с дороги или вызвать его неконтролируемое движение. Водителям следует быть особенно осторожными, снижать скорость и держать руль крепко, чтобы избежать опасных ситуаций.

Где он устанавливается

Знак может устанавливаться в местах, где лесополоса вдоль дороги внезапно заканчивается. Деревья и кусты уменьшают скорость ветра, а в местах, где лес заканчивается, может наблюдаться сильный сквозной ветер. Еще знак можно увидеть на участках трасс, проходящих по горным перевалам, высокой насыпи, мостами, вдоль ущелий и рек.

Вне населенных пунктов его устанавливают на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах — 50-100 м до начала опасного участка.

Ранее мы писали, как понимать малоизвестный новый дорожный знак с пешеходом. Также объясняли, что означает для водителей табличка "Зеленая волна".