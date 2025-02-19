Забутий дорожній знак із сачком у трикутнику — чим він важливий для водіїв

Знак 1.17 "Боковий вітер". Фото: commons.wikimedia.org

Дорожній знак зображає смугастий вимпел на підставці (індикатор вітру) всередині трикутника з червоною облямівкою. Це важливе попередження для водіїв бути пильними.

Значення знака пояснили в автошколі онлайн Green Way.

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Що означає знак

Дорожній знак 1.17 "Боковий вітер" є попередженням для водіїв — він сигналізує про можливі небезпечні умови на ділянці дороги. Нехтувати цим знаком не варто, позаяк сильний бічний вітер може буквально здути автомобіль з дороги або викликати його неконтрольований рух. Водіям слід бути особливо обережними, знижувати швидкість та тримати кермо міцно, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

Де він встановлюється

Знак може встановлюватись у місцях, де лісосмуга вздовж дороги раптово закінчується. Дерева так кущі зменшують швидкість вітру, а в місцях, де ліс закінчується, може спостерігатися сильний наскрізний вітер. Ще знак можна побачити на ділянках трас, що проходять гірськими перевалами, високим насипом, мостами, вздовж ущелин та річок.

Поза населеними пунктами його встановлюють на відстані 150-300 м, у населених пунктах — 50-100 м до початку небезпечної ділянки.

Раніше ми писали, як розуміти маловідомий новий дорожній знак з пішоходом. Також пояснювали, що означає для водіїв табличка "Зелена хвиля".