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Маловідомий новий дорожній знак — як його розуміти

14 січня 2025 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Маловідомий дорожній знак — як інтерпретувати його значення
Діагональний пішохідний перехід в Одесі. Фото: hmarochos.kiev.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

До початку 2020-х років такого знаку не було в правилах дорожнього руху України, тому водії, які вчилися на права раніше майже не знайомі з ним. Тим часом білий пішохід на синьому тлі зі стрілочками по кутах — це знак 5.39 "Діагональний пішохідний перехід".

Він застосовується лише на регульованих перехрестях, на яких сигнал світлофора не переводять у режим жовтого миготіння.

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Особливості знаку

Цей тип наземного пішохідного переходу відрізняється тим, що поруч з ним відбувається тимчасова зупинка усього автомобільного трафіку на перехресті. Це надає можливість всім пішоходам одночасно переходити перехрестя в усіх напрямках, зокрема по діагоналі.

Облаштування переходів

Один з найвідоміших діагональних пішохідних переходів в Токіо, Японія.
Діагональний пішохідний перехід в Токіо. Фото: wikipedia.org

Вперше такі пішохідні переходи почали з’являтися в Канаді та США наприкінці 1940-х років. Пізніше від них відмовились, пояснюючи це зайвим пріоритетом руху пішоходів. Досі дуже поширені діагональні пішохідні переходи в Японії — їх там понад 300.

З 2021 року поняття "Діагональний пішохідний перехід" з'явилося у ПДР України. У 2022 році у Львові облаштували перший в Україні діагональний пішохідний перехід на перехресті вулиць Бандери, Антоновича та Русових. За рік такий перехід облаштували на перехресті Європейської та Ланжеронівської вулиць в Одесі. А торік діагональний пішохідний перехід представили в Дніпрі біля ТРЦ Мост-Сіті Центр.

Раніше ми писали, що означає знак з зображенням авто у полум'ї в червоному колі. Також повідомляли, що на українських дорогах почали встановлювати новий дорожній знак, на якому зображено силует щита та стрілка об'їзду навколо нього.

призначення дорожні знаки водії ПДР правила дорожнього руху

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