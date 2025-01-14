Маловідомий дорожній знак — як інтерпретувати його значення

Діагональний пішохідний перехід в Одесі. Фото: hmarochos.kiev.ua

До початку 2020-х років такого знаку не було в правилах дорожнього руху України, тому водії, які вчилися на права раніше майже не знайомі з ним. Тим часом білий пішохід на синьому тлі зі стрілочками по кутах — це знак 5.39 "Діагональний пішохідний перехід".

Він застосовується лише на регульованих перехрестях, на яких сигнал світлофора не переводять у режим жовтого миготіння.

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Особливості знаку

Цей тип наземного пішохідного переходу відрізняється тим, що поруч з ним відбувається тимчасова зупинка усього автомобільного трафіку на перехресті. Це надає можливість всім пішоходам одночасно переходити перехрестя в усіх напрямках, зокрема по діагоналі.

Облаштування переходів

Діагональний пішохідний перехід в Токіо. Фото: wikipedia.org

Вперше такі пішохідні переходи почали з’являтися в Канаді та США наприкінці 1940-х років. Пізніше від них відмовились, пояснюючи це зайвим пріоритетом руху пішоходів. Досі дуже поширені діагональні пішохідні переходи в Японії — їх там понад 300.

З 2021 року поняття "Діагональний пішохідний перехід" з'явилося у ПДР України. У 2022 році у Львові облаштували перший в Україні діагональний пішохідний перехід на перехресті вулиць Бандери, Антоновича та Русових. За рік такий перехід облаштували на перехресті Європейської та Ланжеронівської вулиць в Одесі. А торік діагональний пішохідний перехід представили в Дніпрі біля ТРЦ Мост-Сіті Центр.

Раніше ми писали, що означає знак з зображенням авто у полум'ї в червоному колі. Також повідомляли, що на українських дорогах почали встановлювати новий дорожній знак, на якому зображено силует щита та стрілка об'їзду навколо нього.