Малоизвестный дорожный знак — как интерпретировать его значение

Диагональный пешеходный переход в Одессе. Фото: hmarochos.kiev.ua

До начала 2020-х годов такого знака не было в правилах дорожного движения Украины, поэтому водители, которые учились на права раньше почти не знакомы с ним. Между тем белый пешеход на синем фоне со стрелочками по углам — это знак 5.39 "Диагональный пешеходный переход".

Он применяется только на регулируемых перекрестках, на которых сигнал светофора не переводят в режим желтого мигания.

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Особенности знака

Этот тип наземного пешеходного перехода отличается тем, что рядом с ним происходит временная остановка всего автомобильного трафика на перекрестке. Это предоставляет возможность всем пешеходам одновременно переходить перекресток во всех направлениях, в том числе по диагонали.

Оборудование переходов

Диагональный пешеходный переход в Токио. Фото: wikipedia.org

Впервые такие пешеходные переходы начали появляться в Канаде и США в конце 1940-х годов. Позже от них отказались, объясняя это излишним приоритетом движения пешеходов. До сих пор очень распространены диагональные пешеходные переходы в Японии — их там более 300.

С 2021 года понятие "Диагональный пешеходный переход" появилось в ПДД Украины. В 2022 году во Львове сделали первый в Украине диагональный пешеходный переход на перекрестке улиц Бандеры, Антоновича и Русовых. Через год такой переход обустроили на перекрестке Европейской и Ланжероновской улиц в Одессе. А в прошлом году диагональный пешеходный переход представили в Днепре возле ТРЦ Мост-Сити Центр.

Ранее мы писали, что означает знак с изображением авто в пламени в красном круге. Также сообщали, что на украинских дорогах начали устанавливать новый дорожный знак, на котором изображен силуэт щита и стрелка объезда вокруг него.