Дорожній знак, про який мало хто пам’ятає — його значення

Знак 1.21 "Перехрещення рівнозначних доріг". Фото: wikipedia.org

Чорний хрест всередині трикутника з червоною облямівкою, символізує перехрестя. Це важливий дорожній знак, який попереджає водіїв бути пильними.

Значення знаку пояснили в автошколі онлайн Green Way.

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Де встановлюється знак

Дорожній знак попереджає про наближення до перехрестя рівнозначних доріг. Тобто, якщо до цього водій їхав головною дорогою, то на перехресті доведеться поступитися дорогою тому, хто наближається до нього з правого боку. Також водії зобов'язані поступитися дорогою трамваю без огляду на напрямок його руху.

Цей дорожній знак поза населеними пунктами встановлюється на відстані 150-300 метрів, в населених пунктах на відстані 50-100 метрів до початку небезпечної ділянки.

Пункт 16.12 ПДР

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього рівнозначною дорогою, окрім перехресть, де організовано круговий рух".

Раніше ми пояснювали значення нового дорожнього знаку "Зелена хвиля". Також ми писали, що в Україні почали встановлювати новий дорожній знак, на якому зображено силует щита та стрілка об'їзду навколо нього.