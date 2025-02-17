Дорожный знак, о котором мало кто помнит — его значение

Знак 1.21 "Перекресток равнозначных дорог". Фото: wikipedia.org

Черный крест внутри треугольника с красной каймой, символизирует перекресток. Это важный дорожный знак, который предупреждает водителей быть бдительными.

Значение знака объяснили в автошколе онлайн Green Way.

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Где устанавливается знак

Дорожный знак предупреждает о приближении к перекрестку равнозначных дорог. То есть, если до этого водитель ехал по главной дороге, то на перекрестке придется уступить дорогу тому, кто приближается к нему с правой стороны. Также водители обязаны уступить дорогу трамваю без оглядки на направление его движения.

Этот дорожный знак вне населенных пунктов устанавливается на расстоянии 150-300 метров, в населенных пунктах на расстоянии 50-100 метров до начала опасного участка.

Пункт 16.12 ПДД

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Ранее мы объясняли значение нового дорожного знака "Зеленая волна". Также мы писали, что в Украине начали устанавливать новый дорожный знак, на котором изображены силуэт щита и стрелка объезда вокруг него.