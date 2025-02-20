Что означает для водителей редкий знак с тремя авто

Знак 1.38 "Заторы в дорожном движении". Фото: chicagobusiness.com

Важный знак 1.38 "Пробки в дорожном движении" предупреждает водителя о замедленном движении на отдельных участках дороги. Так как его устанавливают на определенном расстоянии от опасного места, то у водителя есть время перестроить свой маршрут.

Значение знака объяснил Vodiy.ua.

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О чем предупреждает знак

В украинских городах пробки уже давно стали частью привычной жизни водителей. Поэтому сегодня его используют крайне нечасто.

Знак перед участком дороги предупреждает о сужении проезжей части, что вызывает пробки в дорожном движении в результате выполнения дорожных работ или по другим причинам. Он временный (то есть имеет желтый фон) и устанавливается на период, необходимый для выполнения соответствующих работ на дороге.

Перед перекрестком знак сигнализирует водителю о возможных пробках, чтобы он мог вовремя свернуть в сторону, и объехать перегруженный участок.

Где устанавливается знак

Знак устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах — 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта".

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