Що означає для водіїв рідкісний знак з трьома авто

Знак 1.38 "Затори в дорожньому русі". Фото: chicagobusiness.com

Важливий знак 1.38 "Затори в дорожньому русі" попереджає водія про сповільнений рух на окремих ділянках дороги. Позаяк його встановлюють на певній відстані від небезпечного місця, то у водія є час перебудувати свій маршрут.

Значення знака пояснив Vodiy.ua.

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Про що попереджає знак

В українських містах затори вже давно стали частиною звичного життя водіїв. Тому сьогодні його використовують вкрай нечасто.

Знак перед ділянкою дороги попереджає про звуження проїзної частини, що спричиняє затори в дорожньому русі внаслідок виконання дорожніх робіт чи з інших причин. Він тимчасовий (тобто має жовте тло) й встановлюється на період, необхідний для виконання відповідних робіт на дорозі.

Перед перехрестям знак сигналізує водієві про можливі затори, щоб він міг вчасно звернути убік, та об’їхати перенавантажену ділянку.

Де встановлюється знак

Знак встановлюється поза населеними пунктами на відстані 150-300 м, у населених пунктах — 50-100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється й на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 "Відстань до об’єкта".

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