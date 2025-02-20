Що означає для водіїв рідкісний знак з трьома авто

Рідкісний знак з трьома авто — чим він допоможе водію
Важливий знак 1.38 "Затори в дорожньому русі" попереджає водія про сповільнений рух на окремих ділянках дороги. Позаяк його встановлюють на певній відстані від небезпечного місця, то у водія є час перебудувати свій маршрут.
Значення знака пояснив Vodiy.ua.
- Про що попереджає знак
В українських містах затори вже давно стали частиною звичного життя водіїв. Тому сьогодні його використовують вкрай нечасто.
Знак перед ділянкою дороги попереджає про звуження проїзної частини, що спричиняє затори в дорожньому русі внаслідок виконання дорожніх робіт чи з інших причин. Він тимчасовий (тобто має жовте тло) й встановлюється на період, необхідний для виконання відповідних робіт на дорозі.
Перед перехрестям знак сигналізує водієві про можливі затори, щоб він міг вчасно звернути убік, та об’їхати перенавантажену ділянку.
- Де встановлюється знак
Знак встановлюється поза населеними пунктами на відстані 150-300 м, у населених пунктах — 50-100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється й на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 "Відстань до об’єкта".
Раніше ми писали про значення забутого дорожнього знаку із сачком у трикутнику з червоною облямівкою. Також розповідали про рідкісний знак з чорним хрестиком, значення якого мало хто памʼятає.
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