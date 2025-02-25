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Машина над прірвою — що означає рідкісний дорожній знак

25 лютого 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Про що попереджає дорожній знак з машиною над прірвою
Знак 1.8 "Виїзд на набережну або берег". Фото:  pdd.com.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Машина, яка вже зависла передніми колесами над прірвою з хвилями всередині трикутника з червоною облямівкою, символізує наближення до небезпечної ділянки. Цей важливий дорожній знак, який попереджає водіїв бути обережними та не втрачати пильність.

Значення знака пояснили в автошколі онлайн Green Way.

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Як прочитати знак

Дорожній знак 1.8 "Виїзд на набережну або берег" встановлюється у місцях, де є небезпека з’їзду автомобіля у воду. Це може бути берег річки, озера чи набережна. Знак також попереджає про виїзд на берег водойми, зокрема на поромну переправу. У цьому разі він застосовується з табличкою 7.11 "Поромна переправа".

Дорожній знак 1.8 "Виїзд на набережну або берег" може застосовуватися разом з табличкою 7.11 "Поромна переправа".
Табличка 7.11 "Поромна переправа"

Де встановлюють знак

Поза населеними пунктами знак встановлюється на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак розміщують й на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 "Відстань до об’єкта".

Поза населеним пунктом знак повторюється. Спочатку за 150—300 м до ділянки, потім — на відстані менш як 50 м.

Раніше ми писали, чим допомагає водію рідкісний тимчасовий знак з трьома авто. Також повідомлялося, що означає знак з авто на чорно-білій дорозі.

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