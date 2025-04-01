Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Легкий способ запомнить дорожные знаки arrow

Легкий способ запомнить дорожные знаки

1 апреля 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как быстро запомнить дорожные знаки
Запрещающие дорожные знаки. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Многие считают, что выучить все три сотни дорожных знаков, которые содержат украинские ПДД, невозможно. Чтобы значительно упростить процесс запоминания этой важной главы Правил, нужно просто разделить знаки по группам, формам и цветам.

Об этом написал РБК-Украина.

Читайте также:

Группы дорожных знаков

Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах от 1968 года, по которой живут и украинские водители, предусматривает следующие группы знаков:

  1. Предупреждающие знаки.
  2. Знаки приоритета.
  3. Запрещающие и ограничительные знаки.
  4. Приказные знаки.
  5. Знаки особых предписаний.
  6. Знаки сервиса.
  7. Указатели направлений и информационно-указательные знаки.
  8. Дополнительные таблички.

Чем отличают знаки

Круглые знаки — это запрещающие и предписывающие, соответственно с красным кантом и синие. Красные запрещают водителю какие-то действия, а синие — побуждают к действию, но придется запомнить, какие именно, ведь каждый символ часто имеет свои нюансы.

Треугольные знаки одним углом вверх — предупредительные, они ничего не требуют, но сообщают важные вещи.

Прямоугольные знаки — половина из них являются информационными, которые ни к чему не обязывают. Но есть и знаки особых предписаний, которые требуют от водителя, например, ехать только в одном направлении.

Знаки необычной формы — шестиугольный, треугольный с одним углом вниз, ромбовидный. Это основные знаки из группы приоритетов, и такими их сделали специально, чтобы они привлекали больше внимания, в том числе и с обратной стороны.

Ранее мы объясняли значение редких дорожных знаков: запрещающего с двумя авто и цифрой между ними и предупреждающего с машиной над пропастью.

дорожные знаки авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения водитель
Реклама
Реклама
Реклама