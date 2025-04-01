Как быстро запомнить дорожные знаки

Запрещающие дорожные знаки. Фото: freepik.com

Многие считают, что выучить все три сотни дорожных знаков, которые содержат украинские ПДД, невозможно. Чтобы значительно упростить процесс запоминания этой важной главы Правил, нужно просто разделить знаки по группам, формам и цветам.

Об этом написал РБК-Украина.

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Группы дорожных знаков

Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах от 1968 года, по которой живут и украинские водители, предусматривает следующие группы знаков:

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие и ограничительные знаки. Приказные знаки. Знаки особых предписаний. Знаки сервиса. Указатели направлений и информационно-указательные знаки. Дополнительные таблички.

Чем отличают знаки

Круглые знаки — это запрещающие и предписывающие, соответственно с красным кантом и синие. Красные запрещают водителю какие-то действия, а синие — побуждают к действию, но придется запомнить, какие именно, ведь каждый символ часто имеет свои нюансы.

Треугольные знаки одним углом вверх — предупредительные, они ничего не требуют, но сообщают важные вещи.

Прямоугольные знаки — половина из них являются информационными, которые ни к чему не обязывают. Но есть и знаки особых предписаний, которые требуют от водителя, например, ехать только в одном направлении.

Знаки необычной формы — шестиугольный, треугольный с одним углом вниз, ромбовидный. Это основные знаки из группы приоритетов, и такими их сделали специально, чтобы они привлекали больше внимания, в том числе и с обратной стороны.

Ранее мы объясняли значение редких дорожных знаков: запрещающего с двумя авто и цифрой между ними и предупреждающего с машиной над пропастью.