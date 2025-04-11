Что означает для водителей новый бело-зеленый дорожный знак

Велосипедисты. Фото: peopleforbikes.org

Во многих странах Европы для людей, путешествующих на велосипеде на большие расстояния были разработаны веломагистрали, которые обозначаются особым дорожным знаком. К сожалению, многие участники дорожного движения все еще имеют проблемы с толкованием его значения, что может привести к опасным ситуациям и высоким штрафам.

Об этом написал Interia.

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Особую популярность такие магистрали приобрели в странах, где велосипед является одним из массовых средств передвижения — в Германии, Дании или Нидерландах. Там нетрудно найти специально разработанные велосипедные маршруты. Обычно они соединяют пригород с центром, облегчая ежедневные поездки на работу или учебу.

Эти магистрали предназначены прежде всего для людей, которые пользуются велосипедами и маленьким электротранспортом, например, электросамокатами. Лишь в некоторых случаях знаки могут позволять другим участникам дорожного движения использовать эти маршруты, но они должны приспосабливать скорость к велосипедистам и всегда уступать им дорогу.

Штраф за выезд на веломагистраль

В Германии автомагистрали обозначены знаком 350.1, который изображает белый велосипед и две белые полосы на зеленом фоне. Водителям следует быть осторожными, проезжая вблизи этих маршрутов. Любое нарушение в отношении велосипедистов может привести к большим взысканиям. Например, выезд на этот маршрут влечет за собой штраф 100 евро. А если поведение водителей приведет к опасной ситуации, наказание может быть гораздо строже. Безопасность на веломагистралях обеспечивают камеры наблюдения, которые фиксируют, среди прочего — случаи несанкционированного проникновения.

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