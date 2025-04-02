Почему новая дорожная разметка похожа на работу пьяного маляра

Волнистая разметка на дороге. Скриншот: @6abcActionNews

Небольшая община в американской Пенсильвании, которая насчитывает около 25 000 человек, решила разрисовать одну местную дорогу извилистой разметкой. Зачем делать участок похожим на сюрреалистическую картину.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Цель извилистой разметки

Жители города хотели, чтобы водители снижали скорость в жилом районе и не создавали опасные ситуации для местных.

Водители пытались игнорировать полосы и продолжали движение прямо, но это длилось недолго, ведь очень быстро появились еще и пластиковые столбики. Это в итоге заставило автомобилистов замедлять скорость и осторожно ехать по извилистой тропинке.

Причина превышения скорости

Официальные лица не уточнили подробностей, но карта местности показывает, что этот проезд можно использовать как короткий путь между двумя крупными автомагистралями. Если не поехать там, то придется добавить лишние 2,4 км.

Но благодаря изменениям эта дорога станет гораздо менее привлекательным местом для водителей, но более безопасным для пешеходов.

Ранее мы объясняли, какие требования должен выполнять водитель на желтой коробчатой разметке перекрестков. Также писали, что означает знак с сачком в треугольнике с красным ободком.