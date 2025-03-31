Что означает для водителей новая желтая разметка на перекрестках

Новая желтая разметка на перекрестках — что значит для водителей
В Украине продолжают наносить новую желтую коробчатую разметку на перекрестках, чтобы уменьшить пробки и избежать скопления автомобилей. В частности, первая такая разметка появилась в Николаеве на перекрестке улиц Садовая и Марка Кропивницкого.
Об этом сообщили МикВисти.
Разметка в Николаеве
Работы выполняет КП "Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие". Работы проводятся по предписанию полиции и распоряжению городского головы. После того как специалисты закончат работы по улице Садовой, разметку начнут наносить на Херсонском кольце.
Что означает разметка
Новая коробчатая разметка желтого цвета 1.10.3 введена после изменений правил дорожного движения в 2021 году. Эта дорожная разметка обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди образовалась пробка. Ведь в таком случае водитель остановит авто и создаст препятствие движению транспорта в поперечном направлении, что недопустимо. Единственные исключения — повороты налево или направо. Также нельзя останавливаться на сетке, если нет возможности завершить проезд до изменения сигнала светофора.
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