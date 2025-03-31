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Новая желтая разметка на перекрестках — что значит для водителей

31 марта 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Что означает для водителей новая желтая разметка на перекрестках
Желтая коробчатая разметка. Фото: КГГА
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В Украине продолжают наносить новую желтую коробчатую разметку на перекрестках, чтобы уменьшить пробки и избежать скопления автомобилей. В частности, первая такая разметка появилась в Николаеве на перекрестке улиц Садовая и Марка Кропивницкого.

Об этом сообщили МикВисти.

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Работы выполняет КП "Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие". Работы проводятся по предписанию полиции и распоряжению городского головы. После того как специалисты закончат работы по улице Садовой, разметку начнут наносить на Херсонском кольце.

Нова розмітка в Миколаєві
Фото: nikvesti.com

Что означает разметка

Новая коробчатая разметка желтого цвета 1.10.3 введена после изменений правил дорожного движения в 2021 году. Эта дорожная разметка обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди образовалась пробка. Ведь в таком случае водитель остановит авто и создаст препятствие движению транспорта в поперечном направлении, что недопустимо. Единственные исключения — повороты налево или направо. Также нельзя останавливаться на сетке, если нет возможности завершить проезд до изменения сигнала светофора.

Ранее мы объясняли, как редкий дорожный знак с изображением трех автомобилей помогает водителям. Также писали, что для водителей означает новая разметка — белые круги на дороге.

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