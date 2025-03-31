Що означає для водіїв нова жовта розмітка на перехрестях

Жовта коробчаста розмітка. Фото: КМДА

В Україні продовжують наносити нову жовту коробчасту розмітку на перехрестях, щоб зменшити затори й уникнути скупчення автомобілів. Зокрема, перша така розмітка з’явилася в Миколаєві на перехресті вулиць Садова та Марка Кропивницького.

Про це повідомили МікВісті.

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Роботи виконує КП "Спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство". Роботи проводяться за приписом поліції та розпорядженням міського голови. Після того, як фахівці закінчать роботи по вулиці Садовій, розмітку почнуть наносити на Херсонському кільці.

Фото: nikvesti.com

Що означає розмітка

Нова коробчаста розмітка жовтого кольору 1.10.3 введена після змін правил дорожнього руху у 2021 році. Ця дорожня розмітка позначає ділянку перехрестя, на яку забороняється виїжджати, якщо попереду утворився затор. Адже у такому випадку водій зупинить авто та створить перешкоду руху транспорту в поперечному напрямку, що неприпустимо. Єдині винятки — повороти ліворуч або праворуч. Також не можна зупинятися на сітці, якщо немає можливості завершити проїзд до зміни сигналу світлофора.

Раніше ми пояснювали, як рідкісний дорожній знак з зображенням трьох автомобілів допомагає водіям. Також писали, що для водіїв означає нова розмітка — білі кола на дорозі.