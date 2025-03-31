Що означає для водіїв нова жовта розмітка на перехрестях

Нова жовта розмітка на перехрестях — що вона означає для водіїв
В Україні продовжують наносити нову жовту коробчасту розмітку на перехрестях, щоб зменшити затори й уникнути скупчення автомобілів. Зокрема, перша така розмітка з’явилася в Миколаєві на перехресті вулиць Садова та Марка Кропивницького.
Про це повідомили МікВісті.
Розмітка в Миколаєві
Роботи виконує КП "Спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство". Роботи проводяться за приписом поліції та розпорядженням міського голови. Після того, як фахівці закінчать роботи по вулиці Садовій, розмітку почнуть наносити на Херсонському кільці.
Що означає розмітка
Нова коробчаста розмітка жовтого кольору 1.10.3 введена після змін правил дорожнього руху у 2021 році. Ця дорожня розмітка позначає ділянку перехрестя, на яку забороняється виїжджати, якщо попереду утворився затор. Адже у такому випадку водій зупинить авто та створить перешкоду руху транспорту в поперечному напрямку, що неприпустимо. Єдині винятки — повороти ліворуч або праворуч. Також не можна зупинятися на сітці, якщо немає можливості завершити проїзд до зміни сигналу світлофора.
Раніше ми пояснювали, як рідкісний дорожній знак з зображенням трьох автомобілів допомагає водіям. Також писали, що для водіїв означає нова розмітка — білі кола на дорозі.
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