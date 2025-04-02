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Нова п’яна розмітка на дорогах — яка її мета

2 квітня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому нова дорожня розмітка схожа на роботу п’яного маляра
Хвиляста розмітка на дорозі. Скриншот: @6abcActionNews
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Невелика громада в американській Пенсільванії, яка нараховує близько 25 000 людей, вирішила розмалювати одну місцеву дорогу звивистою розміткою. Навіщо робити ділянку схожу на сюрреалістичну картину.

Про це повідомив Cars Coops.

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Мета звивчастої розмітки

Мешканці містечка хотіли, щоб водії знижували швидкість у житловому районі та не створювали небезпечні ситуації для місцевих.

Водії намагалися ігнорувати смуги та продовжували рух прямо, але це тривало недовго, адже дуже швидко зʼявилися ще й пластикові стовпчики. Це зрештою змусило автомобілістів сповільнювати швидкість та обережно їхати звивистою стежкою.

Причина перевищення швидкості

Офіційні особи не уточнили подробиць, але карта місцевості показує, що цей проїзд можна використовувати як короткий шлях між двома великими автомагістралями. Якщо не поїхати там, то доведеться додати зайві 2,4 км.

Але завдяки змінам ця дорога стане набагато менш привабливим місцем для водіїв, але безпечнішим для пішоходів.

Раніше ми пояснювали, які вимоги має виконувати водій на жовтій коробчастій розмітці перехресть. Також писали, що означає знак із сачком у трикутнику з червоним обідком.

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