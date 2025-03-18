Що означає для водіїв нова червона дорожня розмітка

Суцільна червона розмітка. Фото: reading.gov.uk

Франція розпочинає серйозне нововведення на дорогах — суцільну червону лінію. Нова розмітка вже успішно випробувана в Іспанії, де вона суттєво покращила безпеку дорожнього руху та стала переломним моментом у боротьбі з аварійністю.

Про це написав Lʼautomobiliste.

Читайте також:

Мета та результати

Нововведення сприяє зменшенню кількості аварій. Суцільна червона лінія суворо забороняє будь-який обгін на ділянках доріг, визначених як небезпечні. В Іспанії застосування цього правила зменшило кількість серйозних аварій на певних ділянках на 30%.

Недавні розпочалися випробування на двох французьких автомагістралях. Якщо результати будуть позитивними, Генеральний директорат інфраструктури розширить розмітку на всі небезпечні ділянки доріг в країні.

Вибір червоного ґрунтується на його універсальній асоціації з небезпекою. Цей колір покликаний привернути більше уваги автомобілістів та спонукати їх до чіткого дотримання інструкцій.

Покарання за порушення

У Франції перетин суцільної білої лінії тягне за собою штраф у розмірі 135 євро та втрату трьох балів у водійських правах. В Іспанії перетин червоної суцільної лінії карається штрафом у розмірі 400 євро та втратою чотирьох балів. Французи також розглядають можливість запровадження санкцій, подібних до іспанських, якщо нову розмітку поширять на усі дороги.

Раніше ми писали, що означають загадкові трикутники на дорозі. Також повідомляли, про що попереджають водіїв білі кола на розмітці.