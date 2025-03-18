Что означает для водителей новая красная дорожная разметка

Сплошная красная разметка. Фото: reading.gov.uk

Франция начинает серьезное нововведение на дорогах — сплошную красную линию. Новая разметка уже успешно опробована в Испании, где она существенно улучшила безопасность дорожного движения и стала переломным моментом в борьбе с аварийностью.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

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Цель и результаты

Нововведение способствует уменьшению количества аварий. Сплошная красная линия строго запрещает любой обгон на участках дорог, определенных как опасные. В Испании применение этого правила уменьшило количество серьезных аварий на определенных участках на 30%.

Недавние начались испытания на двух французских автомагистралях. Если результаты будут положительными, Генеральный директорат инфраструктуры расширит разметку на все опасные участки дорог в стране.

Выбор красного основывается на его универсальной ассоциации с опасностью. Этот цвет призван привлечь больше внимания автомобилистов и побудить их к четкому соблюдению инструкций.

Наказание за нарушение

Во Франции пересечение сплошной белой линии влечет за собой штраф в размере 135 евро и потерю трех баллов в водительских правах. В Испании пересечение красной сплошной линии наказывается штрафом в размере 400 евро и потерей четырех баллов. Французы также рассматривают возможность введения санкций, подобных испанским, если новую разметку распространят на все дороги.

Ранее мы писали, что означают загадочные треугольники на дороге. Также сообщали, о чем предупреждают водителей белые круги на разметке.