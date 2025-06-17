Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Запутанные стрелки — что означает новый дорожный знак

Запутанные стрелки — что означает новый дорожный знак

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 01:20
Новый дорожный знак с запутанными стрелками: что он означает
Знак F-23. Фото: wikimedia.org
Ключові моменти Средняя многоцелевая полоса Легализация решения

Генеральное управление национальных дорог и автомагистралей Польши ввело новый знак на дорогах. Чтобы не попасть в беду каждый водитель должен точно знать, что он означает.

Об этом написал Interia.

Реклама
Читайте также:

Средняя многоцелевая полоса

На новых участках дорог в польских городах все чаще появляется дополнительная, средняя полоса, благодаря которой водители, поворачивающие налево, могут въехать на нее и спокойно ждать возможности выполнить маневр. Это также облегчает вхождение в движение. Знак F-23 означает "средняя многоцелевая полоса" и будет использоваться в зоне между перекрестками.

Многоцелевая полоса предназначена для транспортных средств, поворачивающих с главной дороги или въезжающих на нее со второстепенной дороги, участка или стоянки. На дороге, где появляется средняя многоцелевая полоса, будет действовать запрет на обгон.

Также читайте:

Почему дорожный знак STOP имеет восемь углов

Странный дорожный знак с авто, плюсом и цифрой: что он означает

Легализация решения

Хотя сам знак совершенно новый, на польских дорогах есть много мест, где две полосы движения, движущиеся в противоположных направлениях, разделены широким островком. До сих пор он никак не обозначался, и водители начали использовать его во время поворота налево или присоединения к движению.

Стоит отметить, что если центральная многоцелевая полоса движения длиннее 500 м, этот знак придется повторить. Ее завершение будет обозначено знаком F-23 с табличкой "Конец".

Также читайте:

Польша дорожные знаки авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации