Новый дорожный знак с запутанными стрелками: что он означает

Знак F-23. Фото: wikimedia.org

Генеральное управление национальных дорог и автомагистралей Польши ввело новый знак на дорогах. Чтобы не попасть в беду каждый водитель должен точно знать, что он означает.

Об этом написал Interia.

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Средняя многоцелевая полоса

На новых участках дорог в польских городах все чаще появляется дополнительная, средняя полоса, благодаря которой водители, поворачивающие налево, могут въехать на нее и спокойно ждать возможности выполнить маневр. Это также облегчает вхождение в движение. Знак F-23 означает "средняя многоцелевая полоса" и будет использоваться в зоне между перекрестками.

Многоцелевая полоса предназначена для транспортных средств, поворачивающих с главной дороги или въезжающих на нее со второстепенной дороги, участка или стоянки. На дороге, где появляется средняя многоцелевая полоса, будет действовать запрет на обгон.

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Легализация решения

Хотя сам знак совершенно новый, на польских дорогах есть много мест, где две полосы движения, движущиеся в противоположных направлениях, разделены широким островком. До сих пор он никак не обозначался, и водители начали использовать его во время поворота налево или присоединения к движению.

Стоит отметить, что если центральная многоцелевая полоса движения длиннее 500 м, этот знак придется повторить. Ее завершение будет обозначено знаком F-23 с табличкой "Конец".

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