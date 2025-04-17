Что означает странный дорожный знак с автомобилем, плюсом и цифрой

Информационный знак № 509. Фото: freepik.com

Водителям, путешествующим по северной Европе, стоит обратить особое внимание на дорожный знак — квадратный щит синего цвета с белым контуром автомобиля, внутри которого есть плюс и цифра. Хотя он может показаться странным, игнорирование информации, которую он содержит, может привести к огромному штрафу.

Об этом написал Interia.

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Что означает знак

Синий знак с контуром автомобиля, плюсом и цифрами в Норвегии называют "Информационный знак № 509", который говорит водителям о полосах общего пользования. То есть такие, которые предназначены только для транспортных средств с водителем и не менее чем двумя пассажирами.

Совместные полосы движения предназначены для увеличения пропускной способности дорог и борьбе с городскими пробками. Их введение должно сократить время в дороге и сделать ее более предсказуемой, что должно поощрять водителей путешествовать вместе, а не в одиночку.

Кто может ехать по общим полосам

Автобусы, такси и транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, такие как электрические и водородные автомобили, имеют приоритетный проезд. Обычные легковушки также могут использовать полосу, если они перевозят по крайней мере столько людей, сколько указано на знаке.

Какой штраф за нарушение

Пользование полосой, обозначенной знаком №509, без минимально допустимого количества пассажиров может обойтись дорого. По норвежскому тарифу штраф за такое правонарушение составляет 5500 крон (около 22 000 грн).

Важно, что не только полицейские патрули обеспечивают соблюдение правил. Местные службы имеют передовые системы камер, которые могут точно идентифицировать количество людей в транспортном средстве.

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