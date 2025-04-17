Що означає дивний дорожній знак з автомобілем, плюсом та цифрою

Інформаційний знак № 509. Фото: freepik.com

Водіям, які подорожують північною Європою, варто звернути особливу увагу на дорожній знак — квадратний щит синього кольору з білим контуром автомобіля, всередині якого є плюс та цифра. Хоча він може здатися дивним, ігнорування інформації, яку він містить, може призвести до величезного штрафу.

Про це написав Interia.

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Що означає знак

Синій знак із контуром автомобіля, плюсом та цифрами у Норвегії називають "Інформаційний знак № 509", який говорить водіям про смуги спільного використання. Тобто такі, що призначені лише для транспортних засобів з водієм й не менше як двома пасажирами.

Спільні смуги руху призначені для збільшення пропускної здатності доріг та боротьбі з міськими заторами. Їх запровадження мало скоротити час у дорозі та зробити її більш передбачуваною, що мало заохотити водіїв подорожувати разом, а не поодинці.

Хто може їхати спільними смугами

Автобуси, таксі та транспортні засоби з нульовим рівнем викидів, такі як електричні та водневі автомобілі, мають пріоритетний проїзд. Звичайні легковики також можуть використовувати смугу, якщо вони перевозять принаймні стільки людей, скільки вказано на знаку.

Який штраф за порушення

Користування смугою, позначеною знаком №509, без мінімально припустимої кількості пасажирів може обійтися дорого. За норвезьким тарифом штраф за таке правопорушення становить 5500 крон (близько 22 000 грн).

Важливо, що не лише поліційні патрулі забезпечують дотримання правил. Місцеві служби мають передові системи камер, які можуть точно ідентифікувати кількість людей у транспортному засобі.

Раніше ми писали, про що попереджує знак з зображенням машини над прірвою. Також пояснювали, як працює новий дорожній знак "Зелена хвиля".