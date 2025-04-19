Почему дорожный знак STOP сделали восьмиугольным

Дорожный знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен". Фото: freepik.com

Красный восьмиугольник с белой надписью "Стоп" является одним из самых узнаваемых дорожных знаков. Но он не всегда имел такую форму и недаром получил свой характерный вид.

Об этом написал Interia.

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Почему восьмиугольник

Первые знаки остановки появились в США в 1920-х годах, но сначала это были обычные квадратные доски. Лишь в 1922 году Американская ассоциация дорожных служащих, ища способ отличить важнейшие знаки от других, предложила характерный восьмиугольник для знака остановки. А в 1968 году Венская конвенция о дорожном движении установила международные стандарты дорожных знаков.

На практике водителям нужна легкая для запоминания система дорожной связи. На большинстве перекрестков они видят знаки с разных сторон. Когда смотрят на обратную сторону знака, то должны сразу понять, какая информация на нем скрыта.

В целом все знаки приоритета имеют необычную форму. Перевернутый треугольник "Уступи дорогу" и ромб "Главная дорога" служат такой же цели — быть узнаваемыми с обеих сторон.

Эффективность знака

Другой причиной является безопасность в сложных погодных условиях. Когда текст и цвет знака трудно разглядеть, характерная форма передает ключевую информацию.

Да и в тех местах, где дорожные службы не всегда успевают за очисткой дорожных знаков, узнаваемый восьмиугольник может спасти жизнь. Даже загрязненная или выцветшая табличка сохраняет характерные контуры, что должно быть четким сигналом для каждого водителя о необходимости остановиться и уступить дорогу другим транспортным средствам.

Ранее мы писали, о значении для водителей новой желтой коробчатой разметки на перекрестках. Также объясняли, что запрещает редкий знак с двумя авто и цифрой между ними.