Чому дорожній знак STOP зробили восьмикутним

Дорожній знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено". Фото: freepik.com

Червоний восьмикутник з білим написом "Стоп" є одним з найбільш впізнаваних дорожніх знаків. Але він не завжди мав таку форму й недарма отримав свій характерний вид.

Про це написав Interia.

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Чому восьмикутник

Перші знаки зупинки з'явилися в США в 1920-х роках, але спочатку це були звичайні квадратні дошки. Лише в 1922 році Американська асоціація дорожніх службовців, шукаючи спосіб відрізнити найважливіші знаки від інших, запропонувала характерний восьмикутник для знака зупинки. А у 1968 році Віденська конвенція про дорожній рух встановила міжнародні стандарти дорожніх знаків.

На практиці водіям потрібна легка для запам’ятовування система дорожнього зв’язку. На більшості перехресть вони бачать знаки з різних сторін. Коли дивляться на зворотний бік знака, то повинні одразу зрозуміти, яка інформація на ньому прихована.

Загалом усі знаки пріоритету мають незвичайну форму. Перевернутий трикутник "Дати дорогу" та ромб "Головна дорога" служать такій же меті — бути впізнаваними з обох сторін.

Ефективність знаку

Іншою причиною є безпека в складних погодних умовах. Коли текст та колір знака важко розгледіти, характерна форма передає ключову інформацію.

Та й у тих місцях, де дорожні служби не завжди встигають за очищенням дорожніх знаків, впізнаваний восьмикутник може врятувати життя. Навіть забруднена або вицвіла табличка зберігає характерні контури, що має бути чітким сигналом для кожного водія про необхідність зупинитися та дати дорогу іншим транспортним засобам.

Раніше ми писали, про значення для водіїв нової жовтої коробчастої розмітки на перехрестях. Також пояснювали, що забороняє рідкісний знак з двома авто та цифрою між ними.