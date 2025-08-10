Від яких вживаних Subaru Forester варто триматися якнайдалі

2014 Subaru Forester Фото: Subaru

Кросовери Subaru Forester з пробігом є чудовим вибором для тих, хто прагне долати стежки та круті схили або міцно триматися на слизькій дорозі завдяки симетричній системі повного приводу (AWD) бренду. Але поруч з визнаними надійними моделями 2008, 2009 та 2021-2024 років можна натрапити на авто, яке не принесе новому власнику нічого, окрім страждань.

Проблемний випуск 2014 року

Не всі Forester такі надійні, як натякає їхній міцний вигляд, й модель 2014 року тому доказ. За даними Car Complaints, найслабшим місцем є надмірна витрата оливи. Також власники повідомляли, що автомобіль несподівано вимикався під час руху на високих швидкостях по шосе. Крім цього, модель схильна до проблем із трансмісією та підвіскою, багато хто повідомляє про поломку пружин.

"Цей автомобіль спалює оливу як божевільний — і ви точно відчуваєте її запах! Мені доводиться вручну доливати оливу приблизно кожні 1600 км. Індикатор оливи загоряється й лякає мене до смерті під час кожної поїздки", — повідомила одна з власниць Subaru Forester 2014 року Меліса М на Car Complaints.

Найбільше скарг

Хоча модель 2014 року вважається найпроблемнішим Forester загалом, авто 2015 року отримало найбільше скарг. Багато водіїв повідомили про високу витрату оливи, раптове ненавмисне прискорення та зупинку автомобіля.

Інші поширені несправності включають постійні проблеми з підключенням Bluetooth, з трансмісією, з дефектами підвіски тощо. Все це ставить Forester четвертого покоління на перше місце серед найменш надійних випусків цієї моделі.

