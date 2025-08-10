Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Вживані Subaru Forester, яких краще уникати

Вживані Subaru Forester, яких краще уникати

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 14:22
Від яких вживаних Subaru Forester варто триматися якнайдалі
2014 Subaru Forester Фото: Subaru

Кросовери Subaru Forester з пробігом є чудовим вибором для тих, хто прагне долати стежки та круті схили або міцно триматися на слизькій дорозі завдяки симетричній системі повного приводу (AWD) бренду. Але поруч з визнаними надійними моделями 2008, 2009 та 2021-2024 років можна натрапити на авто, яке не принесе новому власнику нічого, окрім страждань.

Про це написав Slash Gear.

Реклама
Читайте також:

Проблемний випуск 2014 року

Не всі Forester такі надійні, як натякає їхній міцний вигляд, й модель 2014 року тому доказ. За даними Car Complaints, найслабшим місцем є надмірна витрата оливи. Також власники повідомляли, що автомобіль несподівано вимикався під час руху на високих швидкостях по шосе. Крім цього, модель схильна до проблем із трансмісією та підвіскою, багато хто повідомляє про поломку пружин.

"Цей автомобіль спалює оливу як божевільний — і ви точно відчуваєте її запах! Мені доводиться вручну доливати оливу приблизно кожні 1600 км. Індикатор оливи загоряється й лякає мене до смерті під час кожної поїздки", — повідомила одна з власниць Subaru Forester 2014 року Меліса М на Car Complaints.

Також читайте:

Чому Subaru припиняє виробництво легендарного автомобіля

Які вживані Subaru Outback не варто купувати у жодному разі

Найбільше скарг

Хоча модель 2014 року вважається найпроблемнішим Forester загалом, авто 2015 року отримало найбільше скарг. Багато водіїв повідомили про високу витрату оливи, раптове ненавмисне прискорення та зупинку автомобіля.

Інші поширені несправності включають постійні проблеми з підключенням Bluetooth, з трансмісією, з дефектами підвіски тощо. Все це ставить Forester четвертого покоління на перше місце серед найменш надійних випусків цієї моделі.

Також читайте:

Автовласники назвали 10 недоліків автомобілів Subaru

Пʼять маловідомих корисних функцій автомобілів Subaru

ремонт авто проблеми поради автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації