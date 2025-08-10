От каких подержанных Subaru Forester стоит держаться как можно дальше

2014 Subaru Forester Фото: Subaru

Кроссоверы Subaru Forester с пробегом являются отличным выбором для тех, кто стремится преодолевать тропы и крутые склоны или крепко держаться на скользкой дороге благодаря симметричной системе полного привода (AWD) бренда. Но рядом с признанными надежными моделями 2008, 2009 и 2021-2024 годов можно встретить авто, которое не принесет новому владельцу ничего, кроме страданий.

Об этом написал Slash Gear.

Проблемный выпуск 2014 года

Не все Forester так надежны, как намекает их крепкий вид, и модель 2014 года тому доказательство. По данным Car Complaints, самым слабым местом является чрезмерный расход масла. Также владельцы сообщали, что автомобиль неожиданно выключался при движении на высоких скоростях по шоссе. Кроме этого, модель подвержена проблемам с трансмиссией и подвеской, многие сообщают о поломке пружин.

"Этот автомобиль сжигает масло как сумасшедший — и вы точно чувствуете его запах! Мне приходится вручную доливать масло примерно каждые 1600 км. Индикатор масла загорается и пугает меня до смерти во время каждой поездки", — сообщила одна из владелиц Subaru Forester 2014 года Мелиса М на Car Complaints.

Больше всего жалоб

Хотя модель 2014 года считается самым проблемным Forester в целом, авто 2015 года получило более всего жалоб. Многие водители сообщили о высоком расходе масла, внезапном непреднамеренном ускорении и остановке автомобиля.

Другие распространенные неисправности включают постоянные проблемы с подключением Bluetooth, с трансмиссией, с дефектами подвески и тому подобное. Все это ставит Forester четвертого поколения на первое место среди наименее надежных выпусков этой модели.

