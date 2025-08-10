Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Подержанные Subaru Forester, которых лучше избегать

Подержанные Subaru Forester, которых лучше избегать

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 14:22
От каких подержанных Subaru Forester стоит держаться как можно дальше
2014 Subaru Forester Фото: Subaru

Кроссоверы Subaru Forester с пробегом являются отличным выбором для тех, кто стремится преодолевать тропы и крутые склоны или крепко держаться на скользкой дороге благодаря симметричной системе полного привода (AWD) бренда. Но рядом с признанными надежными моделями 2008, 2009 и 2021-2024 годов можно встретить авто, которое не принесет новому владельцу ничего, кроме страданий.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Проблемный выпуск 2014 года

Не все Forester так надежны, как намекает их крепкий вид, и модель 2014 года тому доказательство. По данным Car Complaints, самым слабым местом является чрезмерный расход масла. Также владельцы сообщали, что автомобиль неожиданно выключался при движении на высоких скоростях по шоссе. Кроме этого, модель подвержена проблемам с трансмиссией и подвеской, многие сообщают о поломке пружин.

"Этот автомобиль сжигает масло как сумасшедший — и вы точно чувствуете его запах! Мне приходится вручную доливать масло примерно каждые 1600 км. Индикатор масла загорается и пугает меня до смерти во время каждой поездки", — сообщила одна из владелиц Subaru Forester 2014 года Мелиса М на Car Complaints.

Также читайте:

Почему Subaru прекращает производство легендарного автомобиля

Какие подержанные Subaru Outback не стоит покупать ни в коем случае

Больше всего жалоб

Хотя модель 2014 года считается самым проблемным Forester в целом, авто 2015 года получило более всего жалоб. Многие водители сообщили о высоком расходе масла, внезапном непреднамеренном ускорении и остановке автомобиля.

Другие распространенные неисправности включают постоянные проблемы с подключением Bluetooth, с трансмиссией, с дефектами подвески и тому подобное. Все это ставит Forester четвертого поколения на первое место среди наименее надежных выпусков этой модели.

Также читайте:

Автовладельцы назвали 10 недостатков автомобилей Subaru

Пять малоизвестных полезных функций автомобилей Subaru

ремонт авто проблемы советы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации