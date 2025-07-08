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Головна Авто Уся правда про автомобільні шини в Україні

Уся правда про автомобільні шини в Україні

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 20:40
Автомобільні шини в Україні: уся правда про вибір
Шини для авто. Фото: freepik.com

Досить часто при купівлі шин для кросоверів, позашляховиків та пікапів автовласники орієнтуються лише на розмір та бренд виробника покришок. Це хибний підхід, адже універсальної шини для усіх не існує, тому потрібно обирати гуму за параметрами, з огляду на мету та умови її використання.

Про це написав ATL.

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Умови використання

  • Високошвидкісні шини. HP (High Performance). Експлуатуються на якісних дорогах на швидкостях до 210 км/год.
  • Шосейні шини. HT, HT+, H/T (Half Terrain). Призначені як для асфальтованих, так і для ґрунтових доріг. Для бездоріжжя не підходять.
  • Універсальні шини. AT, AT+, A/T (All Terrain). Можуть експлуатуватися на шосе, на ґрунтовках та на легкому бездоріжжі. Мають широкі дренажні канавки.
  • Грязьові шини. MT, MT+, MT (Mud Terrain). Рекомендуються для бездоріжжя. Мають додатковий захист бічних поверхонь від порізів.
  • Позашляхові шини. (Off-Road) призначені для екстремального  туризму та змагань, тому для звичайного пересування по дорозі не підходять.

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Профіль покришки

Визначити розмірність шини легко на прикладі маркування 205/55R16, де 205 — це ширина профілю в міліметрах, 55 — співвідношенню висоти профілю до ширини у відсотках.

Чим ширший профіль, тим краще гальмівні характеристики, тим машина стійкіша на трасі. Чим вужче профіль, тим покришка легша та дешевша, але й краще заощаджує паливо.

Висота шини:

  • повнопрофільні (від 82% до 70%);
  • низкопрофільні (від 60% до 70%);
  • наднизкопрофільні (менш як 60%).

Низький профіль має покращені швидкісні характеристики та гарний опір занесення, але ця гума швидше зношується. Плюс її використання на поганих дорогах загрожує високим рівнем шуму, тряскою та ризиком пошкодження підвіски.

Індекси навантаження та швидкості

Показують, яке максимальне навантаження може витримати покришка. Тут варто враховувати рекомендації виробника авто. Монтаж на колеса покришок з меншим індексом навантаження, ніж зазначений для базової комплектації, заборонений, а з більшим — допускається.

Додаткове маркування

  • Extra Load або XL — посилена шина, яка може витримати навантаження трохи вище, ніж зазначено в індексі навантаження;
  • Outside та Inside — на несиметричних шинах показують, яка сторона внутрішня, а яка — зовнішня;
  • Rotation — на покришках з спрямованим малюнком протектора маркують напрямок обертання.
  • Дощові покришки — наноситься піктограма парасольки або ж такі слова: Aqua, Water, Aquatred, Aquacontact або Rain.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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