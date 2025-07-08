Автомобильные шины в Украине: вся правда о выборе

Вся правда об автомобильных шинах в Украине
Довольно часто при покупке шин для кроссоверов, внедорожников и пикапов автовладельцы ориентируются только на размер и бренд производителя покрышек. Это ошибочный подход, ведь универсальной шины для всех не существует, поэтому нужно выбирать резину по параметрам, учитывая цель и условия ее использования.
Об этом написал ATL.
Условия использования
- Высокоскоростные шины. HP (High Performance). Эксплуатируются на качественных дорогах на скоростях до 210 км/ч.
- Шоссейные шины. HT, HT+, H/T (Half Terrain). Предназначены как для асфальтированных, так и для грунтовых дорог. Для бездорожья не подходят.
- Универсальные шины. AT, AT+, A/T (All Terrain). Могут эксплуатироваться на шоссе, на грунтовках и на легком бездорожье. Имеют широкие дренажные канавки.
- Грязевые шины. MT, MT+, MT (Mud Terrain). Рекомендуются для бездорожья. Имеют дополнительную защиту боковых поверхностей от порезов.
- Внедорожные шины (Off-Road) предназначены для экстремального туризма и соревнований, поэтому для обычного передвижения по дороге не подходят.
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Профиль покрышки
Определить размерность шины легко на примере маркировки 205/55R16, где 205 — это ширина профиля в миллиметрах, 55 — соотношению высоты профиля к ширине в процентах.
Чем шире профиль, тем лучше тормозные характеристики, тем машина устойчивее на трассе. Чем уже профиль, тем покрышка легче и дешевле, но и лучше экономит топливо.
Высота шины:
- полнопрофильные (от 82% до 70%);
- низкопрофильные (от 60% до 70%);
- сверхнизкопрофильные (менее 60%).
Низкий профиль имеет улучшенные скоростные характеристики и хорошее сопротивление заносу, но эта резина быстрее изнашивается. Плюс ее использование на плохих дорогах грозит высоким уровнем шума, тряской и риском повреждения подвески.
Индексы нагрузки и скорости
Показывают, какую максимальную нагрузку может выдержать покрышка. Здесь стоит учитывать рекомендации производителя авто. Монтаж на колеса покрышек с меньшим индексом нагрузки, чем указанный для базовой комплектации, запрещен, а с большим — допускается.
Дополнительная маркировка
- Extra Load или XL — усиленная шина, которая может выдержать нагрузку чуть выше, чем указано в индексе нагрузки;
- Outside и Inside — на несимметричных шинах показывают, какая сторона внутренняя, а какая — внешняя;
- Rotation — на покрышках с направленным рисунком протектора маркируют направление вращения.
- Дождевые покрышки — наносится пиктограмма зонтика или же такие слова: Aqua, Water, Aquatred, Aquacontact или Rain.
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