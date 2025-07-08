Автомобильные шины в Украине: вся правда о выборе

Шины для авто. Фото: freepik.com

Довольно часто при покупке шин для кроссоверов, внедорожников и пикапов автовладельцы ориентируются только на размер и бренд производителя покрышек. Это ошибочный подход, ведь универсальной шины для всех не существует, поэтому нужно выбирать резину по параметрам, учитывая цель и условия ее использования.

Об этом написал ATL.

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Условия использования

Высокоскоростные шины. HP (High Performance). Эксплуатируются на качественных дорогах на скоростях до 210 км/ч.

HP (High Performance). Эксплуатируются на качественных дорогах на скоростях до 210 км/ч. Шоссейные шины. HT, HT+, H/T (Half Terrain). Предназначены как для асфальтированных, так и для грунтовых дорог. Для бездорожья не подходят.

HT, HT+, H/T (Half Terrain). Предназначены как для асфальтированных, так и для грунтовых дорог. Для бездорожья не подходят. Универсальные шины. AT, AT+, A/T (All Terrain). Могут эксплуатироваться на шоссе, на грунтовках и на легком бездорожье. Имеют широкие дренажные канавки.

AT, AT+, A/T (All Terrain). Могут эксплуатироваться на шоссе, на грунтовках и на легком бездорожье. Имеют широкие дренажные канавки. Грязевые шины. MT, MT+, MT (Mud Terrain). Рекомендуются для бездорожья. Имеют дополнительную защиту боковых поверхностей от порезов.

MT, MT+, MT (Mud Terrain). Рекомендуются для бездорожья. Имеют дополнительную защиту боковых поверхностей от порезов. Внедорожные шины (Off-Road) предназначены для экстремального туризма и соревнований, поэтому для обычного передвижения по дороге не подходят.

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Профиль покрышки

Определить размерность шины легко на примере маркировки 205/55R16, где 205 — это ширина профиля в миллиметрах, 55 — соотношению высоты профиля к ширине в процентах.

Чем шире профиль, тем лучше тормозные характеристики, тем машина устойчивее на трассе. Чем уже профиль, тем покрышка легче и дешевле, но и лучше экономит топливо.

Высота шины:

полнопрофильные (от 82% до 70%);

низкопрофильные (от 60% до 70%);

сверхнизкопрофильные (менее 60%).

Низкий профиль имеет улучшенные скоростные характеристики и хорошее сопротивление заносу, но эта резина быстрее изнашивается. Плюс ее использование на плохих дорогах грозит высоким уровнем шума, тряской и риском повреждения подвески.

Индексы нагрузки и скорости

Показывают, какую максимальную нагрузку может выдержать покрышка. Здесь стоит учитывать рекомендации производителя авто. Монтаж на колеса покрышек с меньшим индексом нагрузки, чем указанный для базовой комплектации, запрещен, а с большим — допускается.

Дополнительная маркировка

Extra Load или XL — усиленная шина, которая может выдержать нагрузку чуть выше, чем указано в индексе нагрузки;

— усиленная шина, которая может выдержать нагрузку чуть выше, чем указано в индексе нагрузки; Outside и Inside — на несимметричных шинах показывают, какая сторона внутренняя, а какая — внешняя;

— на несимметричных шинах показывают, какая сторона внутренняя, а какая — внешняя; Rotation — на покрышках с направленным рисунком протектора маркируют направление вращения.

— на покрышках с направленным рисунком протектора маркируют направление вращения. Дождевые покрышки — наносится пиктограмма зонтика или же такие слова: Aqua, Water, Aquatred, Aquacontact или Rain.

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