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Головна Авто В Києві розбили Bentley за 400 000 доларів за день після покупки

В Києві розбили Bentley за 400 000 доларів за день після покупки

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 14:40
Bentley за 400 000 доларів розбили в Києві за день після покупки
Bentley Bentayga Фото: Asasad

Власник люксової Bentley Bentayga першого покоління розбив дороге авто наступного дня після покупки, коли вирішив з друзями відсвяткувати цю подію. Машина влетіла в дерево, але ані водій, ані три його пасажири серйозно не постраждали, хоча автомобіль рознесло ущент, що говорить про високі стандарти безпеки британського бренду.

Про це написав Telegraf.

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Що трапилося

За інформацією ЗМІ, київський бізнесмен влаштував свято з нагоди придбання дорогого автомобіля в пляжному клубі на Жуковому острові  разом з товаришем та двома дівчатами.

У розпал вечірки гаряча компанія вирішила покататися на Bentley, але подорож тривала недовго. Після короткої поїздки авто протаранило трухляве дерево та перевернулося на узбіччя.

Внаслідок аварії водій та пасажири дивом отримали лише незначні подряпини. Автомобіль постраждав значно сильніше. Його залишку забрав евакуатор.

Наслідки аварії.
Фото: telegraf.com.ua

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Що таке Bentley Bentayga

Перший кросовер в історії компанії Bentley Bentayga відомий своїм винятковим рівнем розкоші та комфорту. Салон виконаний з натуральної шкіри, деревини та металу. Авто пропонує широкий спектр опцій, включаючи підігрів, вентиляцію та масаж сидінь, багатозонний клімат-контроль, передові мультимедійні системи тощо.

Модель оснащується потужними двигунами, зокрема бензиновим W12 та V8, а також, дизельним V8 та плагін-гібридною установкою. Усі версії комплектувалися 8-ступеневою трансмісією. Це дозволяє автомобілю розганятися до 100 км/год за лічені секунди та досягати високих максимальних швидкостей.

Bentayga має постійний повний привід та адаптивну пневматичну підвіску, що забезпечує відмінну керованість та комфорт на різних дорожніх покриттях, навіть на бездоріжжі.

Bentley Bentayga позиціонується як один з найдорожчих та найрозкішніших серійних кросоверів у світі. В Україні базова комплектація моделі починається від 17 000 000 грн (400 000 доларів).

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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