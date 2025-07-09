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Главная Авто В Киеве разбили Bentley за 400 000 долларов сразу после покупки

В Киеве разбили Bentley за 400 000 долларов сразу после покупки

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 14:40
Bentley за 400 000 долларов разбили в Киеве через день после покупки
Bentley Bentayga Фото: Asasad

Владелец люксовой Bentley Bentayga первого поколения разбил дорогое авто на следующий день после покупки, когда решил с друзьями отпраздновать это событие. Машина влетела в дерево, но ни водитель, ни три его пассажира серьезно не пострадали, хотя автомобиль разнесло вдребезги, что говорит о высоких стандартах безопасности британского бренда.

Об этом написал Telegraf.

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Что случилось

По информации СМИ, киевский бизнесмен устроил праздник по случаю приобретения дорогого автомобиля в пляжном клубе на Жуковом острове вместе с товарищем и двумя девушками.

В разгар вечеринки горячая компания решила покататься на Bentley, но путешествие длилось недолго. После короткой поездки авто протаранило трухлявое дерево и перевернулось на обочину.

В результате аварии водитель и пассажиры чудом получили лишь незначительные царапины. Автомобиль пострадал значительно сильнее. Его остатки забрал эвакуатор.

Наслідки аварії.
Фото: telegraf.com.ua

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Что такое Bentley Bentayga

Первый кроссовер в истории компании Bentley Bentayga известен своим исключительным уровнем роскоши и комфорта. Салон выполнен из натуральной кожи, древесины и металла. Авто предлагает широкий спектр опций, включая подогрев, вентиляцию и массаж сидений, многозонный климат-контроль, передовые мультимедийные системы и тому подобное.

Модель оснащается мощными двигателями, в частности бензиновым W12 и V8, а также дизельным V8 и плагин-гибридной установкой. Все версии комплектовались 8-ступенчатой трансмиссией. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за считанные секунды и достигать высоких максимальных скоростей.

Bentayga имеет постоянный полный привод и адаптивную пневматическую подвеску, что обеспечивает отличную управляемость и комфорт на различных дорожных покрытиях, даже на бездорожье.

Bentley Bentayga позиционируется как один из самых дорогих и роскошных серийных кроссоверов в мире. В Украине базовая комплектация модели начинается от 17 000 000 грн (400 000 долларов).

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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