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Аукцион, на котором можно купить элитные автомобили от 150 евро

21 декабря 2024 09:16
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Уникальный аукцион в Испании — элитные автомобили от 150 евро
Lamborghini Gallardo. Фото: exoticcarhacks.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Роскошные автомобили, вроде Ferrari, Lamborghini или Porsche, доступны немногим людям. Но иногда для тех, кто не имеет достаточной покупательной способности, появляется возможность выбрать одну из этих жемчужин на аукционах в Испании.

Об этом сообщил 20minutos.

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Министерство здравоохранения Испании выставило тендер на более сотни роскошных автомобилей, изъятых полицией у наркоторговцев. Цены, по которым эти автомобили продаются на аукционе, очень смешны по сравнению с их реальной рыночной стоимостью.

Аукционы проводятся через сайт Escrapalia. Для этого необходимо зарегистрироваться на странице и внести соответствующий депозит переводом или банковской картой.

Аукцион, на котором можно купить элитные автомобили от 150 евро - фото 1
Скриншот главной страницы сайта Escrapalia.

Особенности аукциона

Часть аукционов уже завершилась, другие еще продолжаются. Среди тех, которые уже закрыты, можно было приобрести такие автомобили как Ferrari F430, Lamborghini Gallardo, Porsche Cayenne или Jeep Wrangler. Торги за эти машины начинались всего от 150 евро.

Ранее мы писали, как на аукционах в Южной Корее можно очень выгодно приобрести подержанные BMW 5 и Infinity Q30.

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