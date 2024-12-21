Унікальний аукціон в Іспанії — елітні автомобілі від 150 євро

Lamborghini Gallardo. Фото: exoticcarhacks.com

Розкішні автомобілі, на кшталт Ferrari, Lamborghini або Porsche, доступні небагатьом людям. Але час від часу для тих, хто не має достатньої купівельної спроможності, з’являється можливість вибрати одну з цих перлин на аукціонах в Іспанії.

Про це повідомив 20minutos.

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Як купити авто на аукціоні

Міністерство охорони здоров’я Іспанії виставило тендер на понад сотню розкішних автомобілів, які були вилучені поліцією у наркоторговців. Ціни, за якими ці автомобілі продаються на аукціоні, дуже смішні порівняно з їхньою реальною ринковою вартістю.

Аукціони проводяться через сайт Escrapalia. Для цього необхідно зареєструватися на сторінці та внести відповідний депозит переказом або банківською картою. З цього моменту можна спробувати поборотися за одну з цих машин.

Скриншот головної сторінки сайту Escrapalia.

Особливості аукціону

Частина аукціонів уже завершилася, інші ще тривають. Серед тих, які вже закриті, можна було придбати такі автомобілі, як Ferrari F430, Lamborghini Gallardo, Porsche Cayenne або Jeep Wrangler. Торги за ці машини розпочиналися всього від 150 євро.

Раніше ми писали, як на аукціонах у Південній Кореї можна дуже вигідно придбати вживані BMW 5 та Infinity Q30.