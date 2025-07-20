Для чого маловідомий режим L на автоматичній коробці передач в авто

Режим L. Фото: gezmotors.ge

Найпоширенішими режимами автоматичної трансмісії є P (паркування), R (рух назад), N (нейтраль) та D (рух уперед). Режим L для багатьох залишається загадковим, хоча він може врятувати водіїв у складних ситуаціях.

Про це написав Autogid.

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Що таке режим L

L розшифровується як Low — "низька передача". У цьому режимі автоматична коробка тримає першу або другу передачу, не перемикаючись вище. Це корисний інструмент для певних умов, де звичайний режим Drive може бути безсилим.

Головною перевагою L є підвищений крутний момент, який особливо потрібен під час буксирування причепа, виїзду з багнюки чи підйому крутим схилом з вантажем у багажнику. Машина рухається повільніше, але тягне впевненіше саме завдяки роботі на нижчих передачах.

Ще однією корисною функцією L є допомога під час спуску з гори або під час руху на слизькому покритті. У режимі Low коробка утримує передачу, що дозволяє гальмувати двигуном. Це зменшує навантаження на гальмівну систему й підвищує контроль над автомобілем, особливо на льоду чи в дощ.

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Які існують обмеження

Під час заїзду на бордюр, розворотів на паркінгу, руху по глибокому снігу або складній місцевості режим L сильно допоможе. Тому не варто ігнорувати цю функцію, адже вона створена для ситуацій, де потрібна додаткова тяга та стабільність руху.

Втім, зловживати цим режимом не варто. Робота двигуна на підвищених обертах веде до більшої витрати пального і прискореного зносу деталей. Режим L слід розглядати як екстрену допомогу. Він ефективний, коли використовується лише за призначенням.

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