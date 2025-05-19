Як довго служать варіаторні коробки передач на автомобілях Toyota

Toyota Corolla, обладнана варіатором Direct Shift-CVT. Фото: autoevolution.com

Автомобілі з автоматичною коробкою передач завжди були популярним вибором серед водіїв, коли йшлося про класичну АКПП з гідротрансформатором. Водночас безступенева коробка передач (CVT) — варіатор — має переважно погану репутацію в автолюбителів.

Що думають автовласники про CVT на машинах Toyota, написав Slash Gear.

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Що кажуть водії

Відомо, що деякі варіатори мають поширені та дуже дорогі в ремонті проблеми, що могло зашкодити важко заробленій репутації Toyota, але цього не сталося. Коли один користувач Reddit запитав: "Наскільки надійні варіатори Toyota?", відповіді надійшли швидко, причому переважна більшість захищала коробки передач японського автовиробника.

Колишній механік заявив: "Toyota виробляє, мабуть, одні з найнадійніших варіаторних коробок передач на ринку". Інший зазначив: "Моя Toyota проїхала понад 320 000 км без жодної проблеми з коробкою або двигуном". Ще один додав: "Це єдиний варіатор, який я можу купити".

Власники твердо переконані, що варіатори Toyota виготовлені з вищою якістю, ніж в інших виробників, чиї спроби створили цьому типу трансмісії погану репутацію.

Справа смаку

Варіатор Toyota. Фото: Toyota Motor Company

Хоча водії переважно захищають надійність та міцність різних конструкцій варіаторів Toyota, на форумі клубу власників автомобілів бренду деякі користувачі зазначають, що CVT може бути не найкращим вибором для всіх. Один користувач зазначив: "Усі варіатори, на яких я їздив, досить гучні".

Другий водій Toyota зазначив: "Керування автомобілем трохи схоже на водіння із пробуксовуючим зчепленням, що може дратувати деяких людей".

А інший підсумував: "Вам дійсно потрібно спочатку проїхатися, щоб зрозуміти, чи підходить вам варіатор. Деяким людям він сподобається, а деяким — ні".

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