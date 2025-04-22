Чому не варто купувати автомобіль з варіатором

Варіатор. Фото: topgear.com.ph

Купівля автомобіля з варіатором (CVT — безступеневою автоматичною трансмісією) приваблива для багатьох водіїв через плавність роботи та економічність, але є кілька причин, чому це може бути не найкращим вибором. Зокрема, для частини українських водіїв це може обернутися розчаруванням й високими витратами на ремонт та обслуговування.

Про це написав SUV News.

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Чутливість до навантаження

Варіатори менш стійкі до великих навантажень, особливо якщо буксирувати, їздити з причепом або використовувати автомобіль у важких умовах. Також варіатор не терпить різких прискорень та гальмувань.

CVT добре працює за помірного навантаження, забезпечуючи плавне прискорення та економію пального. Цей тип трансмісії створений для повільного та розміреного міського ритму.

Вартість обслуговування та ремонту

Якщо варіатор вимагає ремонту або заміни, це може виявитися значно дорожче, ніж ремонт класичної автоматичної коробки передач.

У багатьох випадках при поломці існує лише один варіант — повна заміна. Для популярних кросоверів ціна варіатора може досягати 100 000-150 000 грн. Це третина вартості середнього вживаного автомобіля в Україні.

Технічні проблеми

Певні моделі автомобілів з варіаторами мали погану репутацію через часті технічні негаразди, такі як перегрів або проблеми з управлінням.

Відчуття водіння

Деякі водії вважають, що варіатори не забезпечують того ж відчуття водіння, яке можна отримати з традиційною автоматичною або механічною коробкою передач, через відсутність чіткої зміни передач.

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