Почему не стоит покупать автомобиль с вариатором

Кому не подходит автомобиль с вариатором
Покупка автомобиля с вариатором (CVT — бесступенчатой автоматической трансмиссией) привлекательна для многих водителей из-за плавности работы и экономичности, но есть несколько причин, почему это может быть не лучшим выбором. В частности, для части украинских водителей это может обернуться разочарованием и высокими затратами на ремонт и обслуживание.
Об этом написал SUV News.
- Чувствительность к нагрузке
Вариаторы менее устойчивы к большим нагрузкам, особенно если буксировать, ездить с прицепом или использовать автомобиль в тяжелых условиях. Также вариатор не терпит резких ускорений и торможений.
CVT хорошо работает при умеренной нагрузке, обеспечивая плавное ускорение и экономию топлива. Этот тип трансмиссии создан для медленного и размеренного городского ритма.
- Стоимость обслуживания и ремонта
Если вариатор требует ремонта или замены, это может оказаться значительно дороже, чем ремонт классической автоматической коробки передач.
Во многих случаях при поломке существует лишь один вариант — полная замена. Для популярных кроссоверов цена вариатора может достигать 100 000-150 000 грн. Это треть стоимости среднего подержанного автомобиля в Украине.
- Технические проблемы
Определенные модели автомобилей с вариаторами имели плохую репутацию из-за частых технических проблем, таких как перегрев или проблемы с управлением.
- Ощущение вождения
Некоторые водители считают, что вариаторы не обеспечивают того же ощущения вождения, которое можно получить с традиционной автоматической или механической коробкой передач, из-за отсутствия четкой смены передач.
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