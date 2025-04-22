Почему не стоит покупать автомобиль с вариатором

Вариатор. Фото: topgear.com.ph

Покупка автомобиля с вариатором (CVT — бесступенчатой автоматической трансмиссией) привлекательна для многих водителей из-за плавности работы и экономичности, но есть несколько причин, почему это может быть не лучшим выбором. В частности, для части украинских водителей это может обернуться разочарованием и высокими затратами на ремонт и обслуживание.

Об этом написал SUV News.

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Чувствительность к нагрузке

Вариаторы менее устойчивы к большим нагрузкам, особенно если буксировать, ездить с прицепом или использовать автомобиль в тяжелых условиях. Также вариатор не терпит резких ускорений и торможений.

CVT хорошо работает при умеренной нагрузке, обеспечивая плавное ускорение и экономию топлива. Этот тип трансмиссии создан для медленного и размеренного городского ритма.

Стоимость обслуживания и ремонта

Если вариатор требует ремонта или замены, это может оказаться значительно дороже, чем ремонт классической автоматической коробки передач.

Во многих случаях при поломке существует лишь один вариант — полная замена. Для популярных кроссоверов цена вариатора может достигать 100 000-150 000 грн. Это треть стоимости среднего подержанного автомобиля в Украине.

Технические проблемы

Определенные модели автомобилей с вариаторами имели плохую репутацию из-за частых технических проблем, таких как перегрев или проблемы с управлением.

Ощущение вождения

Некоторые водители считают, что вариаторы не обеспечивают того же ощущения вождения, которое можно получить с традиционной автоматической или механической коробкой передач, из-за отсутствия четкой смены передач.

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