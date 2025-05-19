Как долго служат вариаторные коробки передач на автомобилях Toyota

Toyota Corolla, оборудованная вариатором Direct Shift-CVT. Фото: autoevolution.com

Автомобили с автоматической коробкой передач всегда были популярным выбором среди водителей, когда речь шла о классической АКПП с гидротрансформатором. В то же время бесступенчатая коробка передач (CVT) — вариатор — имеет преимущественно плохую репутацию у автолюбителей.

Что думают автовладельцы о CVT на машинах Toyota, написал Slash Gear.

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Что говорят водители

Известно, что некоторые вариаторы имеют распространенные и очень дорогие в ремонте проблемы, что могло повредить тяжело заработанной репутации Toyota, но этого не произошло. Когда один пользователь Reddit спросил: "Насколько надежны вариаторы Toyota?", ответы поступили быстро, причем подавляющее большинство защищало коробки передач японского автопроизводителя.

Бывший механик заявил: "Toyota производит, пожалуй, одни из самых надежных вариаторных коробок передач на рынке". Другой отметил: "Моя Toyota проехала более 320 000 км без единой проблемы с коробкой или двигателем". Еще один добавил: "Это единственный вариатор, который я могу купить".

Владельцы твердо убеждены, что вариаторы Toyota изготовлены с более высоким качеством, чем у других производителей, чьи попытки создали этому типу трансмиссии плохую репутацию.

Дело вкуса

Вариатор Toyota. Фото: Toyota Motor Company

Хотя водители преимущественно защищают надежность и прочность различных конструкций вариаторов Toyota, на форуме клуба владельцев автомобилей бренда некоторые пользователи отмечают, что CVT может быть не лучшим выбором для всех. Один пользователь отметил: "Все вариаторы, на которых я ездил, достаточно шумные".

Второй водитель Toyota отметил: "Управление автомобилем немного похоже на вождение с пробуксовывающим сцеплением, что может раздражать некоторых людей".

А другой подытожил: "Вам действительно нужно сначала проехаться, чтобы понять, подходит ли вам вариатор. Некоторым людям он понравится, а некоторым — нет".

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