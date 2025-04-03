Що буде, коли змішати різні оливи для коробки передач авто

Трансмісійна рідина. Фото: theengineeringchoice.com

Вибір правильного трансмісійного мастила є критично важливим для забезпечення ефективної та надійної роботи коробки передач в автомобілі. Різні типи олив мають свої специфікації та вимоги до складу, які впливають на їх функціональність.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

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Оливи для механіки та автомата

В механічних трансмісіях з оливами GL-4 та GL-5 допускається змішування, якщо рідини мають однакову в’язкість та відповідають допускам. Але GL-5 містять більше протизадирних присадок, що може негативно вплинути на роботу синхронізаторів.

Автоматична коробка передач вимагає певного типу оливи (ATF). Оливи для варіаторів за складом схожі з ATF, але містять додаткові присадки для захисту ременя та шківів від зносу. Вони виконують фрикційні функції, запобігаючи прослизанню металевих елементів, й несумісні з оливами для звичайних автоматів.

У сухих роботах використовуються оливи стандарту API GL-4, аналогічні рідинам для механіки. У гідравлічних системах використовують спеціальні рідини CHF, які мають власні характеристики.

Наслідки неправильної олії

Якщо оливи не відповідають однаковим стандартам, різниця їх складів може спровокувати небажані хімічні реакції. Особливо це стосується випадків змішування мінеральних та синтетичних олив, тому що в’язкість суміші може змінитися, в результаті захисні властивості рідини знизяться.

Використання невідповідної трансмісійної рідини або помилки при заміні призводять до:

втрати змащувальних властивостей;

підвищеного зносу шестерень та підшипників;

утворення відкладень у коробці;

пробуксовування та удари в АКПП;

перегрів трансмісії та пов’язані з ним проблеми.

Якщо водію від безвиході довелося долити оливу іншого типу, потрібно якнайшвидше повністю замінити рідину.

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