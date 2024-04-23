Пробуксовує коробка передач авто — чому це сталося та як виправити дефект

Коробка передач. Фото: freepik.com

Якщо автомобіль починає вібрувати під час перемикання передач та відбуваються інші дивні речі, можливо трансмісія машини пробуксовує. В такому випадку КПП може самостійно та раптово перейти на нейтральну передачу і ви зупинитеся на місці.

Про це написала "Твоя машина".

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КПП, яка пробуксовує, не в змозі ефективно передавати потужність двигуна на провідну вісь. І це переважно проблема автоматичних коробок передач, хоча іноді така халепа трапляється й з механічними.

Ознаки пробуксовки КПП

вібрації при натисканні на педаль газу;

дивні сторонні звуки з трансмісії, особливо під час перемикання передач;

аномально високі оберти двигуна.

Причини пробуксовки КПП

Низький рівень трансмісійної рідини або її витік. Рідина змащує та охолоджує трансмісію. Коли її недостатньо, КПП не може працювати належним чином. Забруднення або старіння рідини. З часом рідина вже не забезпечує гідравлічний тиск, необхідний для плавного перемикання передач. Знос приводних ременів. Вони з’єднують шестерні з автоматичною коробкою передач. Коли вони зносяться або пошкоджуються, то вже не можуть зафіксувати передачі під час перемикання. Знос пластини зчеплення. Це погана новина — доведеться відновити або взагалі замінити коробку передач.

Як запобігти пробуксовці КПП

Потрібно періодично перевіряти рівень та стан трансмісійної рідини. За необхідності доливати або міняти її повністю.

Раніше ми писали про головні недоліки механічної коробки передач. Також експерти називали типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.