Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Чому пробуксовує коробка передач — які наслідки дефекту та як його виправити arrow

Чому пробуксовує коробка передач — які наслідки дефекту та як його виправити

23 квітня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Пробуксовує коробка передач авто — чому це сталося та як виправити дефект
Коробка передач. Фото: freepik.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Якщо автомобіль починає вібрувати під час перемикання передач та відбуваються інші дивні речі, можливо трансмісія машини пробуксовує. В такому випадку КПП може самостійно та раптово перейти на нейтральну передачу і ви зупинитеся на місці.

Про це написала "Твоя машина".

Читайте також:

КПП, яка пробуксовує, не в змозі ефективно передавати потужність двигуна на провідну вісь. І це переважно проблема автоматичних коробок передач, хоча іноді така халепа трапляється й з механічними.

Ознаки пробуксовки КПП

  • вібрації при натисканні на педаль газу;
  • дивні сторонні звуки з трансмісії, особливо під час перемикання передач;
  • аномально високі оберти двигуна.

Причини пробуксовки КПП

  1. Низький рівень трансмісійної рідини або її витік. Рідина змащує та охолоджує трансмісію. Коли її недостатньо, КПП не може працювати належним чином.
  2. Забруднення або старіння рідини. З часом рідина вже не забезпечує гідравлічний тиск, необхідний для плавного перемикання передач.
  3. Знос приводних ременів. Вони з’єднують шестерні з автоматичною коробкою передач. Коли вони зносяться або пошкоджуються, то вже не можуть зафіксувати передачі під час перемикання.
  4. Знос пластини зчеплення. Це погана новина — доведеться відновити або взагалі замінити коробку передач.

Як запобігти пробуксовці КПП

Потрібно періодично перевіряти рівень та стан трансмісійної рідини. За необхідності доливати або міняти її повністю.

Раніше ми писали про головні недоліки механічної коробки передач. Також експерти називали типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.

КПП
ремонт
авто
лайфхаки
поради
автомобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри