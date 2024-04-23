Пробуксовывает коробка передач — почему это произошло и как исправить дефект.

Почему пробуксовывает коробка передач — какие последствия дефекта и как его исправить
Если автомобиль начинает вибрировать во время переключения передач и происходят другие странные вещи, возможно, трансмиссия машины пробуксовывает. В таком случае КПП может самостоятельно и внезапно перейти на нейтральную передачу, и вы остановитесь на месте.
Об этом написала "Твоя машина".
Пробуксовывающая КПП не в состоянии эффективно передавать мощность двигателя на ведущую ось. И это в основном проблема автоматических коробок передач, хотя иногда такая передряга случается и с механическими.
Признаки пробуксовки КПП
- вибрации при нажатии на педаль газа;
- странные посторонние звуки из трансмиссии, особенно при переключении передач;
- аномально высокие обороты двигателя.
Причины пробуксовки КПП
- Низкий уровень трансмиссионной жидкости или ее утечка. Жидкость смазывает и охлаждает трансмиссию. Когда его недостаточно, КПП не может работать должным образом.
- Загрязнение или старение жидкости. Со временем жидкость уже не обеспечивает гидравлическое давление, нужное для плавного переключения передач.
- Износ приводных ремней. Они соединяют шестеренки с автоматической коробкой передач. Когда они сносятся или повреждаются, уже не могут зафиксировать передачи при переключении.
- Износ пластины сцепления. Это плохая новость — придется восстановить или вообще заменить коробку передач.
Как предотвратить пробуксовку КПП
Необходимо периодически проверять уровень и состояние трансмиссионной жидкости. При необходимости доливать или менять ее полностью.
Ранее мы писали о главных недостатках механической коробки передач. Также эксперты называли типичные ошибки, из-за которых водители портят коробку передач авто.
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