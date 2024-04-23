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Почему пробуксовывает коробка передач — какие последствия дефекта и как его исправить

23 апреля 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Пробуксовывает коробка передач — почему это произошло и как исправить дефект.
Коробка передач. Фото: freepik.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Если автомобиль начинает вибрировать во время переключения передач и происходят другие странные вещи, возможно, трансмиссия машины пробуксовывает. В таком случае КПП может самостоятельно и внезапно перейти на нейтральную передачу, и вы остановитесь на месте.

Об этом написала "Твоя машина".

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Пробуксовывающая КПП не в состоянии эффективно передавать мощность двигателя на ведущую ось. И это в основном проблема автоматических коробок передач, хотя иногда такая передряга случается и с механическими.

Признаки пробуксовки КПП

  • вибрации при нажатии на педаль газа;
  • странные посторонние звуки из трансмиссии, особенно при переключении передач;
  • аномально высокие обороты двигателя.

Причины пробуксовки КПП

  1. Низкий уровень трансмиссионной жидкости или ее утечка. Жидкость смазывает и охлаждает трансмиссию. Когда его недостаточно, КПП не может работать должным образом.
  2. Загрязнение или старение жидкости. Со временем жидкость уже не обеспечивает гидравлическое давление, нужное для плавного переключения передач.
  3. Износ приводных ремней. Они соединяют шестеренки с автоматической коробкой передач. Когда они сносятся или повреждаются, уже не могут зафиксировать передачи при переключении.
  4. Износ пластины сцепления. Это плохая новость — придется восстановить или вообще заменить коробку передач.

Как предотвратить пробуксовку КПП

Необходимо периодически проверять уровень и состояние трансмиссионной жидкости. При необходимости доливать или менять ее полностью.

Ранее мы писали о главных недостатках механической коробки передач. Также эксперты называли типичные ошибки, из-за которых водители портят коробку передач авто.

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