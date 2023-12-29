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Эксперты назвали основные преимущества механики над автоматической коробкой передач

29 декабря 2023 19:55
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Механика или автомат: названы главные преимущества МКПП
Механика или автомат? Эта дискуссия началась с момента появления первой АКПП. Фото: importyourcar.ng
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Споры о преимуществах механической коробки над автоматической и наоборот, продолжаются давно. Поклонники МКПП выделяют шесть основных плюсов своей любимой трансмиссии.

Об этом написал MMR.

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Топливная эффективность

В руках искусного водителя, использующего правильный стиль езды, МКПП может помочь достичь низкого уровня расхода топлива.

Расход энергии двигателя

Чем слабее мотор, тем больше энергии тратится на работу АКПП — в некоторых случаях до 25% мощности двигателя.

Дополнительные возможности

Если разрядился аккумулятор, авто с механикой можно завести, скатываясь с небольшого уклона с включенной передачей. С АКПП так не выйдет.

Транспортировка

Если автомобиль с МКПП сломался его можно отбуксировать, не тратя лишние средства на вызов эвакуатора. Продолжительная буксировка на тросе для машин с АКПП запрещена.

Техническое обслуживание

Механическая коробка передач обслуживается дешевле. К примеру, автомат требует большего количества трансмиссионной жидкости.

Стоимость ремонта

Для автомобилей с большим пробегом стоимость ремонта механики значительно меньше по сравнению с восстановлением автоматической коробки передач.

Ранее мы писали о главных недостатках механической коробки передач. Также эксперты называли типичные ошибки, из-за которых водители портят коробку передач авто.

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