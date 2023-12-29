Механика или автомат: названы главные преимущества МКПП

Эксперты назвали основные преимущества механики над автоматической коробкой передач
Споры о преимуществах механической коробки над автоматической и наоборот, продолжаются давно. Поклонники МКПП выделяют шесть основных плюсов своей любимой трансмиссии.
Об этом написал MMR.
Топливная эффективность
В руках искусного водителя, использующего правильный стиль езды, МКПП может помочь достичь низкого уровня расхода топлива.
Расход энергии двигателя
Чем слабее мотор, тем больше энергии тратится на работу АКПП — в некоторых случаях до 25% мощности двигателя.
Дополнительные возможности
Если разрядился аккумулятор, авто с механикой можно завести, скатываясь с небольшого уклона с включенной передачей. С АКПП так не выйдет.
Транспортировка
Если автомобиль с МКПП сломался его можно отбуксировать, не тратя лишние средства на вызов эвакуатора. Продолжительная буксировка на тросе для машин с АКПП запрещена.
Техническое обслуживание
Механическая коробка передач обслуживается дешевле. К примеру, автомат требует большего количества трансмиссионной жидкости.
Стоимость ремонта
Для автомобилей с большим пробегом стоимость ремонта механики значительно меньше по сравнению с восстановлением автоматической коробки передач.
Ранее мы писали о главных недостатках механической коробки передач. Также эксперты называли типичные ошибки, из-за которых водители портят коробку передач авто.
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